Plasencia disfrutó de una gran lluvia de caramelos

Juan Carlos Ramos Viernes, 5 de enero 2024, 22:19

Estaba previsto que saliera a las 7 de la tarde, pero lo hizo con quince minutos de retraso. Cuando la cabalgata de Sus Majestades de los Reyes Magos echó a andar desde el recinto ferial del Berrocal, apenas se distinguía una brizna de luz sobre el horizonte de la sierra del Merengue.

A esa hora, las 19.15 pasadas, las aceras desde más allá de la comisaría de la Policía Nacional –donde finalizaba la primera cuesta del recorrido– estaban atestadas de personas, casi más mayores que pequeños. Cuando las luces de la primera moto de la Policía Local anunciaron la llegada de la caravana, todos comenzaron a subirse los gorros, a meter los guantes en los bolsillos y a fijar la vista en el fondo del pasillo.

Tal y como estaba anunciado, la primera de las cinco carrozas en aparecer fue la inspirada en el cuento del Cascanueces, con soldados, bailarinas, duendes, ratones y el resto del universo iconográfico de la legendaria historia de Navidad.

Sin tiempo para que se comenzaran a adivinar el resto de carrozas, comenzaron a sobrevolar caramelos sobre las cabezas de los espectadores. Más de los que daba tiempo a recoger el suelo. A ese ritmo, por mucho que hubiera reservados 1.350 kilos, parecía complicado que llegaran existencias a la Plaza Mayor. Sin embargo, lo hicieron. Tras la carroza del Cascanueces, aparecieron las otras cuatro: la de Melchor, la de Gaspar, la de Baltasar y la del grupo Flor Roja. Tras todas ellas, los coches de Policía Local, Protección Civil y la patrulla de limpieza.

Uno año más, no es sorpresa, la carroza más aclamada fue la de Baltasar. Primero, porque es Baltasar. Segundo, porque este Baltasar no dejó de sonreír, corresponder a los guiños del público y de vaciar bolsas y bolsas de caramelos. Y entre una carroza y otra, y delante y detrás de la caravana, decenas de personajes venidos de variopintos de animación: Star Was, La Patrulla Canina, Mario Bros o Sonic. Todos tenían cabida en esta cabalgata. Y también, las bailarinas de la Escuela de Danza de Nieves Martínez.

El pelotón navideño tardaba unos quince minutos cruzar un punto determinado, por lo que la caravana no llegó hasta la Plaza Mayor hasta bien entrada la noche. Antes pasó por vías como la calle Miguel de Unamuno, avenida de Salamanca, avenida de La Salle, avenida Alfonso VIII y calle Talavera, donde estaba prohibido circular o permanecer parado. Cuando llegó a la Plaza Mayor, completamente abarrotada, apenas había 6 grados, pero la ilusión de los más pequeños alejó cualquier vestigio de frío.