Plasencia dice adiós a casi 3 millones de fondos europeos para construir la residencia y el parking de La Isla

El Ayuntamiento de Plasencia ya da por perdidos casi 3 millones de euros provenientes de fondos europeos que estaban destinados a cofinanciar la transformación de ... los pabellones militares de Miralvalle en una residencia de mayores y la ampliación del parking de La Isla. Los plazos para ejecutar ambos proyectos han caducado o van a caducar de forma inminente y todo indica que no existe posibilidad de prorrogarlos.

De esos casi 3 millones, unos 800.000 euros corresponden a la ampliación del parking de La Isla, que ni siquiera se pudo comenzar a causa de un proceso judicial, y el resto, por las certificaciones que no se han podido realizar en los pabellones militares a causa de los retrasos de la empresa adjudicataria.

En este último caso, el de la residencia de mayores, los fondos europeos abren la opción de seguir acogiendo certificaciones hasta finales de marzo. Sin embargo, la obra lleva parada desde hace nueve meses. El Ayuntamiento de Plasencia resolvió el contrato, impuso penalidades a la empresa por los retrasos y se estableció la liquidación de lo hecho hasta ahora.

«Consideramos que recuperaremos todo lo ejecutado hasta ahora, ya que se han estado pasando las justificaciones de las certificaciones que se han hecho de la obra. Estamos hablando de más de la mitad de los fondos. Consideramos que en eso no vamos a tener problemas, porque está todo justificado», decía este lunes José Antonio Hernández, concejal de Fondos Europeos.

«Respecto al resto, lo más probable, no es que lo perdamos, es que no consigamos ese dinero. Nos van pagando conforme justificamos. No es un dinero que haya que devolver, sino un dinero que al final no conseguiríamos», matizaba Hernández.

El Ayuntamiento de Plasencia tratará de reactivar lo que queda de obra con un nuevo proyecto y volver a conseguir fondos europeos para continuar la actuación que tenía planteada. «Tendremos que conseguirlos en las nuevas convocatorias, porque entendemos que éstas no las van a prorrogar para nadie a estas alturas», reconocía el edil delegado, que también anticipó que pedirá a la Junta de Extremadura que invierta en la futura residencia de mayores, siempre a través de fondos europeos.

Lo que sí ha anticipado el Ayuntamiento, si pierden esos casi 3 millones definitivamente, es que los va a reclamar a la empresa Joca vía aprobación del pleno.

Respecto a la ampliación del parking de La Isla, el proyecto ha muerto a causa de un proceso judicial iniciado por dos de los tres licitadores. A este concurso se presentaron tres ofertas y en agosto de 2021 se adjudicó a Julián Burgos Estudio de Arquitectura. Las otras dos empresas que presentaron ofertas recurrieron esta decisión. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cáceres anuló la adjudicación por el incumplimiento de una norma del Plan General Municipal (PGM): «El techo del aparcamiento sobresale de la cota de rasante del vial».

Sin embargo, ninguno de los adjudicatarios cumplía con lo que el plan general determinaba para los aparcamientos en la ciudad de Plasencia. Y desde entonces, han transcurrido dos años de procesos judiciales que han llevado a un punto en el que «nadie ha ganado, hay que decirlo. Solo la ciudad de Plasencia ha perdido la oportunidad de desdoblar ese abarcamiento de La Isla», se lamentaba Hernández.

El concejal reconocía que «si no hubieran planteado ese pleito, esa obra ya la tendríamos prácticamente hecha y disfrutaríamos de una duplicación de plazas en el aparcamiento de La Isla. Pero debido a este pleito, que, como digo, no ha llevado a ninguna parte nia la ciudad ni a los licitadores, tendremos que empezar de nuevo».

Hernández cree que, en los nuevos fondos europeos, no habrá «ningún problema para conseguir una actuación como ésta», ya que los aparcamientos disuasorios son actuaciones que «ya se han considerado apropiadas para ser financiadas por los fondos europeos. Los único es que retrasaremos todo esto varios años. Eso es lo único que hay que lamentar».