Plasencia descarta restricciones de agua por la sequía a corto y medio plazo

La sequía ha dejado a España con una reserva hídrica por debajo del 50%, un índice que anticipa serias restricciones de cara al verano. Ante ... esta situación extrema, algunas de las comunidades autónomas más afectadas han empezado a tomar medidas. En el caso de Extremadura, la Junta ha vuelto a reclamar al Gobierno que acometa obras de emergencia para evitar posibles desabastecimientos de agua.

Ante este panorama, y las previsiones de que no lloverá hasta septiembre, los placentinos miran al embalse del río Jerte y más de uno muestra su preocupación cuando ve que el nivel de agua ha bajado en relación a años anteriores. Ahora mismo, la presa del kilómetro 4 se encuentra casi al 61% de su capacidad, 15 puntos por debajo en relación al año pasado, pero treinta puntos por encima de la provincia de Badajoz, donde se empieza a vivir un verdadero drama.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Plasencia quiere lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que no se contemplan restricciones ni a corto ni a medio plazo. «Es verdad que el nivel está más bajo que el año pasado y que estamos en periodo de sequía, pero no tenemos problema de agua. En este sentido, partimos de la base de que nuestro embalse no tiene uso de riego, sino que está destinado al abastecimiento de la ciudad», dice Sergio López, concejal de Medio Ambiente.

Algún que otro paseante, cuando ve esa gran cortina de agua producto del desembalse, se pregunta cómo es que eso sea posible en periodo de sequía. Es entonces cuando sobrevuela la polémica de las eléctricas. «En otros embalses puede existir ese debate, pero aquí solo se turbina cuando obligatoriamente hay que abrirlo. Es una consecuencia de esa necesidad. Es decir, obtenemos energía eléctrica porque tenemos que desembalsar agua, pero no es la finalidad», señala Sergio López.

Según el edil, esa obligación de desembalsar se explica por varios motivos: «Se realiza en función de dos curvas que miden los ingenieros y que marcan el intervalo por donde se tiene que mover el caudal, dependiendo de la época del año, de la cantidad de agua que tiene la presa en ese momento y de la necesidad que tiene el río presa abajo para poder mantener la actividad biológica. Hay que recordar que más allá de Plasencia, también hay gente que necesita recibir este agua. Ese desembalse está dentro de los parámetros que legalmente y biológicamente debe hacer la presa».

Sergio López recalca que «no tenemos problemas de abastecimiento en Plasencia ni se está desembalsando con el fin de producir energía eléctrica» y va un paso más allá al decir que «nuestro único problema suele ser cuando hay demasiada agua y se tiene que desembalsar. En ese momento activamos la alerta, porque tenemos que vaciar más de la que somos capaces de recibir. Es verdad que no se prevén lluvias, pero hay que mantener cierto nivel de capacidad para poder recibirlas en el caso de que se produzcan».