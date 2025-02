Cómo es el agua que se bebe en Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 22 de marzo 2022 | Actualizado 23/03/2022 07:57h. Comenta Compartir

Cuatro botellas con cuatro aguas diferentes han centrado la cata que esta mañana se ha celebrado en la Plaza Mayor para conmemorar el Día Mundial del Agua «y cantar las bondades del agua potable de esta ciudad», ha señalado Iván Vicente, gerente de la UTE del Agua, la empresa que gestiona el servicio en Plasencia.

Junto con el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, ha participado en una cata en la que primero, con la vista, han buscado si el agua tenía brillo, un ligero color, si era transparente o turbia. Después, con el olfato, han tratado de descubrir si olía a humedad, naturaleza, tierra o desinfectante. Y, por último, con el gusto, han sabido si su sabor era dulce, salado, ácido o amargo.

«Para saber si el agua es buena debe ser cristalina, no tener sabor a nada químico y no tener olor», ha aclarado Iris Cerdá, jefa de la potabilizadora de la ciudad. «En cualquier caso, si huele a cloro es buena señal, porque significa que está desinfectada y que no tiene ningún patógeno».

Características que tanto Iván Vicente como Luis Miguel Pérez Escanilla han apreciado en el agua de Plasencia. «Porque se trata de un agua, la que sale de nuestros grifos, que es de buena calidad, además de sostenible y asequible». De hecho, ha aclarado el gerente de la UTE, «el precio del agua del grifo ronda los 80 céntimos por cada mil litros frente a los 500 euros que cuesta el agua embotellada». Una diferencia sustancial, añade Iván Vicente, «si tenemos en cuenta que cada día la cantidad de agua que suministramos a la ciudad ronda los 12.000 metros cúbicos o, lo que es lo mismo, entre cinco y seis piscinas olímpicas».

Un suministro, no obstante, para todos los usos, por lo que está ajustado a la población según el gerente y basado, en lo que respecta al consumo humano, «en más de 400 análisis de control para constatar su salubridad». Por eso, ha resumido Pérez Escanilla, «podemos dejar claro que la calidad del agua del grifo en Plasencia es muy buena, es óptica, que se puede consumir de forma generalizada sin problema».

Entre las cuatro que tanto el edil como el gerente han catado esta mañana había una muestra del agua de Plasencia, otra de San Gil y dos más embotelladas. Ambos han descubierto cuáles eran de grifo y cuáles no, pero solo el gerente ha acertado cuál era el agua que se bebe en la ciudad.

