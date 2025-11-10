HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fachada principal de la sede del Servicio de Aguas de Plasencia. J. C. R.

Plasencia congela el traspaso del servicio del agua para proteger las garantías del suministro

El Ayuntamiento rechaza la cesión por las obras pendientes, la pérdida de garantías jurídicas y el riesgo de afectar la continuidad de la gestión

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido frenar el traspaso interno del contrato del agua entre las empresas que integran la UTE Servicios de Aguas de ... Plasencia. La medida, respaldada por los informes jurídicos y técnicos municipales, responde a varios motivos de fondo: la existencia de obras aún sin finalizar, la pérdida de garantías para el Ayuntamiento si una de las empresas se desvincula antes de tiempo, la falta de autorización previa para la operación y la situación de prórroga irregular en la que se encuentra el contrato, vencido desde 2022.

