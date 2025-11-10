Plasencia congela el traspaso del servicio del agua para proteger las garantías del suministro

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido frenar el traspaso interno del contrato del agua entre las empresas que integran la UTE Servicios de Aguas de ... Plasencia. La medida, respaldada por los informes jurídicos y técnicos municipales, responde a varios motivos de fondo: la existencia de obras aún sin finalizar, la pérdida de garantías para el Ayuntamiento si una de las empresas se desvincula antes de tiempo, la falta de autorización previa para la operación y la situación de prórroga irregular en la que se encuentra el contrato, vencido desde 2022.

El alcalde, Fernando Pizarro, defendió durante el pleno que la decisión no se trata de una cuestión política, sino del cumplimiento estricto de la legalidad y avisó de que «si una de las empresas ha actuado al margen de la autorización municipal, tendrá que asumir las consecuencias». El regidor insistió en que el Consistorio no puede validar un cambio en la titularidad de un contrato público sin que se hayan cerrado todas las obligaciones pendientes.

Pizarro recordó además la compleja relación que el Ayuntamiento ha mantenido durante años con la concesionaria del servicio. «Desde que llegamos al Gobierno, en 2011, ha sido un proceso difícil. La empresa intentó modificar las condiciones del contrato, ampliar plazos y subir tarifas en plena crisis. Nos negamos, y desde entonces la convivencia ha sido muy tensa». Según el alcalde, esa experiencia obliga ahora a actuar con cautela: «No podemos permitirnos repetir errores. La cesión no puede autorizarse mientras no se hayan terminado y certificado todas las obras. En este momento todavía se están ejecutando trabajos en la zona de la Serrana, y hasta que no concluyan, no procede».

El contrato de gestión integral del agua en Plasencia fue adjudicado en 2007 a una unión temporal de empresas formada por Aquanex, Araplasa y otras sociedades. Incluía inversiones de más de diez millones de euros en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Aunque la mayoría de las obras se han completado, el Ayuntamiento sostiene que no todas han sido entregadas formalmente, y que la salida de Araplasa podría reducir las garantías jurídicas y económicas frente a posibles defectos o reclamaciones.

Pizarro explicó que las empresas de la UTE responden solidariamente ante la Administración: «Si una falla, la otra responde. Si permitimos que una se marche antes de terminar, perdemos esa garantía. Por eso hay que esperar a que se alineen los tiempos: la finalización de las obras y la posible cesión. Hasta entonces, el Ayuntamiento debe proteger el interés público».

El alcalde también aludió a las tensiones internas dentro de la propia UTE. Araplasa y Aquanex mantienen desde hace años un conflicto sobre el control de la sociedad mixta, que desembocó en la venta de las participaciones de la primera a la segunda sin la autorización municipal. «Esto no es nuevo», recordó Pizarro. «Ya hemos tenido problemas similares con otras empresas del mismo grupo. Si se ha hecho algo al margen del Ayuntamiento, no está bien hecho y no podemos convalidarlo».

Desde la oposición, el PSOE defendió que la cesión ya se ha producido de hecho y que el rechazo del Ayuntamiento es innecesario. Su portavoz, Alfredo Moreno, reprochó al gobierno local que «no se está enterando de lo que pasa en la ciudad» y afirmó que Araplasa «ya no forma parte de la UTE», aunque sigue ejecutando las obras pendientes como subcontrata.

Unidas Podemos, en cambio, respaldó la decisión del gobierno local. Su portavoz, Mavi Mata, coincidió en que la cesión no es oportuna y advirtió que «el problema de fondo es que seguimos sin un nuevo contrato del agua».