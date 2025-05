Plasencia condiciona el museo Jiménez Carrero a la creación de un consorcio

El futuro museo dedicado al pintor placentino Enrique Jiménez Carrero sigue en el aire, condicionado ahora a la creación de un consorcio que involucre ... a las distintas administraciones públicas. Así lo ha afirmado el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, tras una reciente reunión con el artista, que previamente lamentó públicamente que ni el Ayuntamiento ni la Junta hubieran respondido a su propuesta para exponer unas 300 obras de forma permanente.

«Ha sido una reunión muy fructífera», declaró Pizarro, que evitó responder previamente en los medios «porque quería hablar directamente con él y trasladarle que nuestro ánimo sigue siendo cumplir con el compromiso adquirido hace años». No obstante, el regidor advirtió que la adquisición completa de las obras por parte del Ayuntamiento no está prevista: «Adquirirlas todas no, pero entendemos, por acuerdo de la Junta de Portavoces y el Pleno, que este asunto debe estar en manos de un consorcio en el que estén implicadas todas las administraciones».

El coste estimado de este fondo artístico podría superar los dos millones de euros, una cifra que, según fuentes municipales, haría inviable el proyecto sin el apoyo de la Junta de Extremadura y otras entidades públicas.

Durante la entrega de los Premios Alcalde Julio Durán, donde Jiménez Carrero fue reconocido por su trayectoria, el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, tendió la mano a la colaboración institucional. «Espero que el Ayuntamiento sea sensible y ponga a disposición ese espacio museístico, y que todas las instituciones contribuyamos. La cultura ensancha la democracia haciendo a las personas más críticas y libres», declaró Gallardo.

El propio Jiménez Carrero se mostró, en el acto, su predisposición para que su legado se exhiba en Plasencia: «Quiero seguir aquí, estar aquí, sentirme como me siento ahora mismo, querido por todos vosotros».

Mientras el proyecto institucional avanza con cautela, las plataformas ciudadanas MSU-Norte, Manifiesto por Plasencia (MXP) y la Federación Vecinal de Plasencia (Avepla) han redoblado sus esfuerzos para lograr no solo la creación de la Pinacoteca Jiménez Carrero, sino también del Centro de Arte Contemporáneo vinculado al Salón de Otoño de Pintura. Ambas iniciativas irían de la mano de la formación de consorcios estables que garanticen su sostenibilidad y presencia en la Red de Museos Públicos de Extremadura. La primera recogida de firmas en la Plaza Mayor de Plasencia fue todo un éxito: en solo dos horas, 106 ciudadanos mostraron su apoyo al proyecto.

Las plataformas han anunciado ahora una intensa agenda de reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura para trasladar sus reivindicaciones.

El calendario de encuentros comenzará este lunex con Vox Extremadura en el Hotel Carvajal Girón. Le seguirán reuniones con Unidas por Extremadura (martes, en formato virtual) y con el Grupo Parlamentario Socialista (jueves, aún pendiente de concretar lugar y hora).

En dichas reuniones, las plataformas denunciarán la «marginación histórica» sufrida por Plasencia y el norte extremeño en materia de inversión cultural. «La cultura es una inversión, no un gasto. Estos espacios generarían empleo, revitalizarían el turismo y cohesionarían el territorio», defenderán los portavoces en sus intervenciones.