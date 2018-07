Plasencia en Común pide una solución para las viviendas de Santa Bárbara Este partido asegura que la situación genera «desasosiego, desprotección y una gran inseguridad» en la ciudadanía L. SEMEDO PLASENCIA. Viernes, 20 julio 2018, 08:32

Plasencia en Común (PeC) defendió que la nueva ley del suelo no puede ser «la excusa del equipo de Gobierno para no dar respuesta a los propietarios de las viviendas clandestinas de Santa Bárbara». Mediante un comunicado, este grupo político pidió una solución para la problemática que se está dando y así dar respuesta a una «situación actual» que «genera desasosiego, desprotección y una gran inseguridad a una parte importante en número de ciudadanos placentinos».

«Manifestamos que, estando o no de acuerdo con la propuesta de modificación del Plan General Municipal por parte de los propietarios, la propuesta está hecha desde hace 13 meses, como así se acredita. Tiempo a nuestro juicio suficiente para que la administración local haya dado repuesta motivada a los interesados, y no tengan que ser los propietarios quien haya tenido que provocar la última reunión con el Equipo de Gobiernos y los técnicos municipales», declararon.

Desde PeC reiteraron que «siempre hemos sido muy críticos con la ley de suelo regional, pues ha permitido barbaridades medioambientales pero el hecho de que se esté tramitando una nueva ley de suelo, que concluirá en un tiempo indeterminado, no deroga la ley actual, con lo cual no puede ser la excusa de gobierno municipal para no contestar al escrito de los propietarios».

Este partido aseguró que «se puede y se debe contestar a la ciudadanía afectada en tiempo y formas» y lamentó que «se congele en el tiempo una solución a dar a más de 30 años de dejadez municipal, que afecta a todos los gobiernos municipales de todo signo político que han existido».

Por último, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que «el Partido Popular quiera presentar esta modificación de forma fraccionada. Esperamos que no se intente dar soluciones por parte del gobierno en vísperas electorales, pues esto apuntalaría nuestra tesis de que en esta legislatura no se ha querido afrontar el problema».