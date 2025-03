ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 4 de enero 2022, 20:56 Comenta Compartir

El topónimo de la ciudad proviene del lema dado por su fundador el rey Alfonso VIII de Castilla en el escudo otorgado a la misma: Ut placeat Deo et hominibus, voz latina que significa 'para agradar a Dios y a los hombres'.

Este ha sido el lema de Plasencia desde su fundación en el año 1186. Sin embargo, en la remodelada estación de tren que acaba de estrenar la ciudad, aunque de momento con pocos trenes y viajeros, se ha confundido el lema. La equivocada colocación de las palabras latinas le ha dejado, directamente, sin sentido.

En parte de la valla que conecta el nuevo edificio central a través de una pérgola con el viejo muelle industrial, reformado para albergar la futura cafetería, se ha plasmado el lema con bonitas letras de acero corten. Más bien se ha pretendido plasmar el lema, porque la errónea colocación de las letras deja claro que Plasencia ya no es una ciudad 'para agradar a Dios y a los hombres'.

La distribución equivocada de las palabras latinas ha dado lugar a una frase sin sentido a excepción del 'place' y el 'bus' ingleses. De tal modo que en lugar de poner 'Ut placeat Deo et hominibus', lo que en la flamante estación se puede leer, que no entender, es 'ut place et deo at homini bus'.

