Plasencia cambia su PGM para que los edificios históricos puedan convertirse en hoteles

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 7 de marzo 2022, 14:13 Comenta Compartir

Tras finalizar el periodo de exposición pública y no recibir ninguna alegación, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana de forma definitiva una modificación del Plan General Municipal (PGM) para que los edificios históricos de titularidad municipal, sin perder su uso dotacional, puedan tener también un uso hotelero privado.

Aunque con la abstención de PSOE y UP, el Ayuntamiento ha sacado adelante un cambio que según ha explicado el portavoz municipal, José Antonio Hernández, persigue no solo que el deterioro avance en inmuebles que hoy están cerrados, sino lograr que los mismos puedan albergar una actividad económica en favor de la ciudad.

Tal como ha recordado Hernández, esa modificación llega después de que se haya intentado que algunos de esos edificios históricos, en concreto la Casa del Deán, sede de los antiguos juzgados, hubiera acogido estudios universitarios o nuevos espacios de la Escuela de Bellas Artes 'Rodrigo Alemán'. Inversiones que, como ha aclarado el también edil de Hacienda y Urbanismo, se han solicitado a la Junta y a la Diputación y que no han sido atendidas.

El PSOE ha criticado las «prisas» con las que el PP ha tramitado esta modificación, «que no se entienden si no tienen sobre la mesa ofertas hoteleras para esos edificios», ha razonado su portavoz Alfredo Moreno; y Unidas Podemos ha lamentado que «siempre prefieran que el patrimonio pase a manos privadas», en palabras de la edil Mavi Mata.

No obstante, desde el equipo de gobierno, que no ha aclarado si tiene o no ofertas, se ha asegurado que los edificios continuarán formando parte del patrimonio placentino, porque lo que se cederá será solo su uso.

Por otro lado, el pleno ha dado el visto bueno a una modificación económica para conceder una nueva ayuda a la cooperativa Los Arcos, y seguir paliando así el desequilibrio que desde el inicio de la pandemia afecta al servicio de transporte público, y por unanimidad se ha sacado adelante una moción en la que el pleno del Ayuntamiento reclama la creación de un juzgado de violencia de género en la ciudad.

Un plan de viabilidad

Respecto al bus urbano, los tres grupos de la oposición han pedido que, más allá de las ayudas económicas que se vienen concediendo, cuya cuantía total han pedido conocer y el PP no ha facilitado la información, se elabore un plan que garantice la viabilidad de un servicio que, en la actualidad, con unos vehículos viejos, tiempos de espera largos y falta de cumplimiento del horario establecido hace que los viajeros opten por otros medios de transporte. Por eso han reclamado que se elabore cuanto antes el pliego de condiciones que rija la próxima licitación y que se cumplan los plazos, porque el contrato actual finaliza el próximo agosto.

En la petición del juzgado de violencia de género se argumenta que, tras la puesta en marcha del juzgado en Cáceres, hay localidades que pertenecen al partido judicial de Plasencia que están a más de 150 kilómetros de distancia de la capital cacereña, que no existen en muchas de ellas transporte público, que la duración mínima de los juicios, con esperas, puede ser de dos o tres horas y que, por tanto, « la consecuencia de todo esto será que la mujer estará más desprotegida, porque un gran número desistirá de denunciar por los graves trastornos que la celebración del juicio les causará».

La Corporación placentina por eso apoya de forma unánime la petición ya realizada por los abogados de la ciudad, que reclaman de la misma forma la creación de un juzgado de violencia de género en Plasencia.