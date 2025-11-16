HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel de «no queda agua» en el Spar del barrio del Pilar, abierto este domingo. J. C. R.

Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Tras el aviso municipal por la filtración de cenizas, los comercios lidiaban con el desabastecimiento y las brigadas reforzaban la depuración del suministro

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

Plasencia vivió este domingo una mañana mucho más tranquila que la jornada anterior, aunque aún con la resaca emocional del aviso lanzado por el Ayuntamiento, ... que el sábado a las tres de la tarde recomendó no consumir agua del grifo para beber, cocinar ni lavarse los dientes debido a la entrada de cenizas procedentes del incendio de Jarilla en el sistema de abastecimiento. El comunicado, emitido tras detectarse una alteración en parámetros como la turbidez, el pH y la carga orgánica, generó una reacción ciudadana inmediata. En apenas minutos, las redes sociales y los grupos de mensajería se llenaron de mensajes de alarma y decenas de personas acudieron a los supermercados en busca de agua mineral, en una escena que muchos compararon con los primeros días de la pandemia de COVID. Los carros no se llenaron de papel higiénico, sino de garrafas y packs de botellas.

