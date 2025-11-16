Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Plasencia vivió este domingo una mañana mucho más tranquila que la jornada anterior, aunque aún con la resaca emocional del aviso lanzado por el Ayuntamiento, ... que el sábado a las tres de la tarde recomendó no consumir agua del grifo para beber, cocinar ni lavarse los dientes debido a la entrada de cenizas procedentes del incendio de Jarilla en el sistema de abastecimiento. El comunicado, emitido tras detectarse una alteración en parámetros como la turbidez, el pH y la carga orgánica, generó una reacción ciudadana inmediata. En apenas minutos, las redes sociales y los grupos de mensajería se llenaron de mensajes de alarma y decenas de personas acudieron a los supermercados en busca de agua mineral, en una escena que muchos compararon con los primeros días de la pandemia de COVID. Los carros no se llenaron de papel higiénico, sino de garrafas y packs de botellas.

«Cuando llegué solo quería un par de botellas para pasar el día, pero no quedaba absolutamente nada», cuenta María, todavía sorprendida por la rapidez con la que se vaciaron las estanterías. A su lado, otro vecino, Rubén, recuerda cómo un cliente acaparaba dos carros repletos: «Le dijimos que dejara algo, que había más gente necesitada, pero respondió que 'haber venido antes'. Era absurdo». Otro testimonio, Elena, confirma la escena: «Vi a familias llevándose diez o doce garrafas. Yo pensaba: esto no puede durar tanto, no hace falta arrasar».

«No queda agua»

En algunos establecimientos se intentó poner orden con carteles improvisados: «Máximo 5 packs de un litro y medio o medio litro y máximo 5 garrafas de 8 litros y 5 garrafas de 5 litros por familia». Ni siquiera esta limitación frenó la avalancha inicial, y en pocos comercios quedaba agua pasada una hora desde el anuncio.

El domingo amaneció con una normalidad relativa. Muchos comercios permanecen cerrados y la actividad comercial se reduce, aunque en barrios como el de la plaza de toros se volvió a repetir, en menor escala, el fenómeno del día anterior. El Spar, uno de los pocos que abren los domingos por la mañana, ya lucía un cartel de «No queda agua» poco después de las diez. «La gente se ha vuelto loca», comentaba un vecino, al ver el cartel. «Yo tengo agua para un día o dos, no era necesario este pánico», decía otro cliente, sabedor de que este lunes se van a reponer todas las estanterías.

A corta distancia, los dos Carrefour Express también se quedaron sin garrafas de cinco litros ni botellas de litro y medio, a pesar de que estos establecimientos aplican un suplemento por abrir domingos y festivos. En sus estanterías solo sobrevivieron las marcas más caras y premium, como Solán de Cabras, Evian o Perrier. «Quedan estas porque cuestan bastante más», explicaba un reponedor. «Pero si alguien las necesita, al final las compra», insistía.

En el mismo barrio del Pilar, donde sí pudo encontrarse agua fue en la gasolinera de Feycar. Los trabajadores tuvieron que acudir al almacén y recuperar una veintena de unidades que aún conservaban. «Sabíamos que algo quedaba abajo y las hemos sacado todas», explicaban. Pero el caso más llamativo fue el de un bazar chino cercano, convertido casi sin querer en un pequeño centro de abastecimiento alternativo. En sus estanterías había cerca de cincuenta garrafas de cinco litros y decenas de botellas sueltas. La encargada explicaba que habían podido surtirse gracias al contacto con una empresa del polígono industrial que, ante la avalancha de pedidos de hostelería y restauración, realizó horas extras para repartir agua también a pequeños comercios. «Hemos mantenido el precio de siempre: un euro la botella de un litro y dos cincuenta la garrafa de cinco. No vamos a subirlo porque la gente tenga necesidad», señalaba.

Limpieza de la red de abastecimiento

Mientras en la superficie la ciudad compraba agua y trataba de adaptarse a la situación, el trabajo más intenso se desarrollaba en la depuradora y en varios puntos de la red de saneamiento. La UTE de Aguas trabajó toda la noche y la mañana reforzando procesos de coagulación, decantación y filtración para retirar la ceniza, el lodo y la materia orgánica arrastrada por las lluvias. «Estamos bastante liados», reconocían los operarios, que también tuvieron que acometer retrolavados continuos de los filtros de arena y carbón, así como ajustes en la desinfección y controles analíticos constantes. El objetivo es recuperar cuanto antes los valores normales y regresar al nivel 0 del Plan de Contingencia.

Más al sur, en el parque del Cachón, hubo otra intervención paralela a causa de la saturación del colector que recoge las aguas residuales procedentes del Valle del Jerte. Una brigada trabajó durante la mañana en tareas de desatasco y 'mandrilado', una técnica que consiste en introducir un mandril calibrador dentro de la tubería para comprobar que mantiene su diámetro útil y para desprender sedimentos antes de aplicar agua a presión. A mediodía, la zona ya estaba limpia, aunque los operarios reconocían que este punto es recurrente tras episodios de lluvia intensa.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, aseguró durante la mañana que los trabajos continúan «para mejorar la calidad del agua y bajar de nuevo al nivel 0 en cuanto sea posible». Desde el Ayuntamiento insisten en que la situación está bajo vigilancia permanente y que cualquier cambio en las recomendaciones será comunicado de forma inmediata. Se espera que, conforme disminuya el arrastre de cenizas y se estabilicen los parámetros, la ciudad recupere la normalidad en el suministro sin necesidad de adoptar medidas adicionales.