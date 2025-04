Plasencia bonificará la compra de coches eléctricos

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Jueves, 11 de noviembre 2021, 08:09 Comenta Compartir

Aunque los tres grupos de la oposición se han abstenido, la mayoría del PP ha sido suficiente para aprobar de forma provisional, en el pleno de este miércoles, una modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Un cambio para incluir una bonificación del 50% en el impuesto para aquellos que adquieran coches «considerados de cero emisiones», ha detallado el edil de Medio Ambiente, Sergio López. Vehículos eléctricos o híbridos enchufables que cuentan con etiqueta cero «para fomentar así el mercado de estos coches y aumentar el parque de los mismos en la ciudad», en la que según los datos de López a día de hoy solo hay 19.

Según sus datos también, la bonificación aprobada de forma provisional, y que entraría en vigor a partir del próximo enero una vez sea definitiva tras estar en exposición pública ahora 30 días, supondría una pérdida de ingresos en las arcas municipales de unos 680 euros de media anual, «una cantidad mínima y que sería fácilmente compensable con cualquier licitación», ha argumentado el concejal. De ahí la conveniencia de una bonificación «con la que queremos poner nuestro granito de arena para reducir las emisiones de CO2 en la ciudad y contribuir a mitigar el cambio climático». También, ha añadido, «para ayudar a un sector que lo necesita».

Sin embargo, sus argumentos no han convencido a la oposición. Aunque PSOE, UP y Cs se han mostrado favorables a medidas que contribuyan a frenar el cambio climático, los tres consideran que el PP no ha presentado ningún estudio que determine realmente cuál será la pérdida de ingresos que conlleve la bonificación y, en el caso de UP y Cs, además, creen que la medida no beneficia a la mayoría de los ciudadanos. «Quien se beneficia de esta bonificación tiene dinero para comprar un coche eléctrico», ha dicho Mavi Mata. «Apostamos por medidas que de verdad contribuyan al cambio climático y ayuden a la gente; esta que proponen ustedes es una foto que queda bien, pero nada más».

El pleno también ha aprobado dos mociones de UP para avanzar en la lucha contra la violencia machista y contra el tráfico de mujeres y menores destinados a la prostitución.