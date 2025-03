Plasencia blinda su cabalgata de Reyes con seguridad privada

Ana B. Hernández Martes, 4 de enero 2022, 07:41 Comenta Compartir

Sus Majestades de Oriente no subirán al balcón consistorial este año, tampoco habrá menores en las carrozas y la cabalgata no llegará a la Plaza Mayor. El objetivo es evitar las aglomeraciones y conseguir que el esperado desfile real no conlleve riesgo alguno para los placentinos. Por eso no solo se ha editado una nueva guía informativa, con las recomendaciones que deben seguir los asistentes, sino que 22 agentes de la seguridad privada se ocuparán de la vigilancia de la cabalgata, reforzando así una tarea que contará igualmente con Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.

«Plasencia tendrá su cabalgata de Reyes pero con medidas adicionales para garantizar la seguridad, para conseguir que sea segura», ha dicho la concejala de Infancia, Maite Díaz.

Es el motivo por el que también este año, por primera vez, el desfile realizará un recorrido circular, con salida y llegada al recinto ferial del Berrocal, y sin parada en ningún sitio. «Pero habrá diversión, fiesta y muchas sorpresas», ha adelantado también Maite Díaz. Con una cabalgata diferente y que, desde la carroza de Gaspar, estará amenizada por el mago Jorge Luengo, a quien la edil ha querido agradecer públicamente su colaboración altruista con la esperada celebración del 5 de enero.

Serán cuatro las carrozas que conformarán la cabalgata, a la que se han destinado unos 52.000 euros y en la que participarán más de 100 personas. A las tres carrozas reales, que se estrenarán en la ciudad, se sumará una cuarta del movimiento vecinal en la que estarán los pajes. Los soldaditos de plomo abrirán el desfile y estarán acompañados por personajes de luces y otros conocidos de Disney.

Recorrido circular

Desde el Berrocal, a las 19 horas, saldrá una cabalgata que recorrerá la avenida de Salamanca, los Arcos, Sor Valentina, Berrozana, Higuerillas, Eulogio González, Calvo Sotelo, Alfonso VIII y La Salle para regresar de nuevo al recinto ferial por la avenida de Salamanca. Se repartirán 1.300 kilos de caramelos «y pedimos a los niños que no se tiren al suelo para evitar cualquier accidente; también que se respete la distancia de seguridad y que todo el mundo que acuda a ver el desfile lleve correctamente puesta la mascarilla». En definitiva, «Plasencia tendrá una cabalgata de Reyes pero es preciso que todos colaboremos para sea segura». El mensaje de los Reyes Magos se podrá escuchar a través de las redes sociales y la televisión local.