Plasencia autoriza un lavadero en la zona de parking del Carrefour

El Ayuntamiento de Plasencia ha autorizado la construcción de un nuevo centro de lavado y aspirado de vehículos en el aparcamiento del centro comercial ... Carrefour, un proyecto que ya ha iniciado los primeros movimientos preparatorios sobre el terreno y que reforzará la oferta de servicios disponible. La instalación ocupará una zona actualmente destinada a estacionamiento exterior y contará con varios boxes de lavado y aspirado de uso público, con acceso directo desde las vías internas del recinto.

La actuación ha recibido el visto bueno técnico tanto del arquitecto municipal como del ingeniero industrial del Ayuntamiento, que han confirmado la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbano vigente. El terreno se encuentra catalogado como suelo urbano consolidado de uso terciario, por lo que el centro de lavado se considera autorizado dentro de los usos permitidos.

Las primeras labores se centran en la delimitación del espacio, instalación de acometidas técnicas y preparación de la plataforma sobre la que se ubicarán los módulos. Antes de su apertura al público, la empresa deberá tramitar la licencia ambiental de actividad y obtener la autorización de vertidos a la red de saneamiento.

De no surgir contratiempos, el nuevo servicio podría estar operativo en los próximos meses.