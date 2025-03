Plasencia asumirá con contratos menores la cabalgata de Reyes tras quedar desierta su licitación

La Concejalía de Familia asumirá la organización de la cabalgata de Reyes como ha venido ocurriendo hasta ahora a través de contratos menores. Porque el ... primer intento del Ayuntamiento por sacar a licitación la organización de este evento ha quedado desierto y, a dos meses de la celebración del desfile real, no hay tiempo para una nueva licitación.

El pliego de condiciones que ha regido este primer intento incluía la organización de la cabalgata por 54.254,38 euros para los próximos cuatro años. En concreto de 2023 a 2026 ambos incluidos. De esta cuantía, según se detalla en el pliego de condiciones, 18.101 corresponden a las cuatro carrozas que debe tener el desfile, y el resto a los espectáculos de animación que tienen que incluirse también y otros gastos como suministro de caramelos, peluquería y maquillaje de Sus Majestades, música en la plaza Mayor, seguro de las carrozas...

Excluyendo la seguridad ciudadana, que corresponderá a la Policía Local, la adjudicataria del concurso debía asumir también el control y vigilancia de la cabalgata y el dispositivo tenía que contar con al menos cuatro vigilantes por carroza.

Sin embargo, ninguna empresa ha concurrido a la licitación. «No sé si porque no hay ninguna empresa que asuma la organización completa, porque la licitación no ha salido por lotes o porque el presupuesto no les ha cuadrado», señala Mayte Díaz, concejala de Familia.

«Por eso seré yo quien asuma esa organización y ya estoy en ello», asegura. La edil explica que, con este fin, está solicitando presupuestos a diferentes empresas para ir contratando los distintos elementos que requieren la cabalgata. «Por un lado las carrozas, por otro la música, la iluminación, la animación...», detalla la edil. «Porque lo que está garantizado es que habrá cabalgata de de Reyes en Plasencia y que, como todos los años, será preciosa».