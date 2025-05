Plasencia aprueba subir el recibo del agua un 4,5% con el voto en contra de toda la oposición municipal

Antonio J. Armero Cáceres Martes, 7 de junio 2022, 13:13 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó este martes una subida del 4,47% en las tasas de suministro de agua, depuración de aguas residuales y alcantarillado. Lo hizo gracias a que tiene mayoría absoluta, ya que los tres partidos de la oposición votaron en contra. El concejal de Hacienda, Urbanismo y Fondos Europeos argumentó que el alza es una obligación contractual, que de no atenderse probablemente daría pie a que la adjudicataria reclamara en los tribunales y estos le dieran la razón.

José Antonio Hernández comentó que el Consistorio no ha atendido ninguna de las peticiones de incremento de tasas que la UTE hizo en los últimos años, al entender que no podía hacerlo mientras esta siguiera incumpliendo su obligación de realizar inversiones para mejorar el servicio en la ciudad. Pero según el edil, esto último ha cambiado, en el último ejercicio sí que está realizando las obras exigidas y por tanto no hay motivo para no aceptar la subida. Que se haga en un 4,5% se explica, según detalló, porque esta cifra es el resultado de sumar los porcentajes de subida de costes de los últimos años.

Esto último fue rebatido durante la sesión por el portavoz municipal socialista, que explicó que el alza del 4,5% solo recoge los años en los que a la UTE le han subido los costes de prestación del servicio, pero que hubo un ejercicio en el que esa partida no solo no subío, sino que bajó más de un 4%. Un simple ejercicio de sumar y restar, dijo Alfredo Moreno, implicaría que el encarecimiento de las tasas no fuera del 4,5% como va a ser, sino del 0,3%. «La subida es fruto de la incompetencia del equipo de gobierno, que en 11 años no ha sido capaz de preparar un pliego de condiciones para sacar de nuevo a concurso público la prestación de este servicio -el contrato caducó hace varios meses- y también de sus pocas de ganas de trabajar», zanjó el portavoz del PSOE.

«La UTE lleva 15 años incumpliendo sus deberes»

También se mostró crítica Mavi Mata, de Unidas Podemos. «La empresa del agua -reflexionó la portavoz- tiene derechos pero también deberes, y entre estos úlltimos está el de tener un determinado número de trabajadores y el de aplicar descuentos a colectivos sociales como los pensionistas o las familias numerosas, y no han cumplido ni una cosa ni la otra, y de hecho llevan 15 años ahorrándose dinero por estas dos vías». «Además -añadió- de los 15 años que llevamos de contrato, hemos estado 14 sin que hiciera una sola obra de mantenimiento y mejora de la red».

El PSOE defiende que la subida debía ser del 0,3%, y Unidas Podemos lamenta que la empresa ahorre dinero al tener menos plantilla de la que debería

Mata recordó que los representantes sindicales de la plantilla del servicio de aguas ya presentaron una denuncia ante el Ayuntamiento en la que exponían que la plantilla era inferior a la exigida por contrato. Y lamentó también la portavoz de la formación morada que en la web de la UTE, el apartado de bonificaciones sociales remita a un enlace a las ayudas de mínimos vitales que concede la administración. «Eso es reírse de los ciudadanos», lamentó Mavi Mata, que criticó que el Consistorio «defienda los derechos de una empresa por encima de los de los ciudadanos».

Antes de la votación tomó la palabra Fernando Pizarro, para recordar que la empresa que gestiona el servicio ha dado problemas «desde el primer día que llegué a la alcaldía», recordó. «Ninguno de ustedes sabe mejor que yo lo que hemos sufrido con esta empresa», le dijo el regidor a los portavoces de la oposición. «Hemos vivido momentos terribles con ella, momento personales muy complejos», siguió. «Nos presionaron desde el primer día, llegaron a plantearnos un ERE, y tuvimos que decirle a Caja de Extremadura, que entonces formaba parte de la adjudicataria, que si ese ERE se producía, la plantilla del servicio de aguas se manifestaría frente a sus oficinas centrales». «Hoy, sin embargo, la situación es distinta», añadió el alcalde, que justificó el alza en la necesidad de cumplir el contrato y afirmó que otras ciudades cercanas han aplicado alzas muchos mayores en los últimos años.

Otros asuntos tratados

El pleno también sirvió para aprobar por unanimidad que el Consistorio solicite a la Junta recibir la subvención de 19.000 euros que permitiría continuar con el Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, que cuenta también con una aportación municipal de 27.000 euros.

En el turno de ruegos y preguntas, el alcalde se mostró «poco partidario» del soterramiento de contenedores en el centro histórico, como pide la asociación vecinal Intramuros. «La experiencia de las ciudades que los tienen nos deja claro que son mucho más insalubres que los que tenemos ahora, generan más problemas de olores y dificultarían al ciudadano la rutina de ir a tirar la basura, porque no podría haber tantos puntos de contenedores bajo tierra como los que hay ahora», argumentó Pizarro.

Por último, el concejal de Hacienda, Urbanismo y Fondos Europeos explicó que la empresa adjudicataria de la reforma del muro de la calle Factor (junto a la estación de tren) renunció al contrato. Se hizo con él -fue la única que optó- por 151.000 euros, pero a la hora de firmarlo decidió renunciar porque el encarecimiento de los materiales de obra la hacía inasumible. «Próximamente volverá a salir a licitación», anticipó José Antonio Hernández, que también apuntó que su departamento está estudiando «si se licita por 133.000 euros o por los 151.000 euros iniciales». Hay que recordar que esa parede vertical se cayó parcialmente durante las obras para construir la nueva estación ferroviaria.