Plasencia aprueba la oferta de empleo público de este año con 34 plazas

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado luz verde a la oferta de empleo público para 2025, con un total de 34 plazas destinadas a reforzar servicios municipales y reducir la temporalidad en la plantilla. La propuesta, presentada por el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha sido consensuada con los sindicatos y cumple con la normativa vigente.

La oferta se estructura en dos bloques de 17 plazas cada uno. El primer bloque, destinado al cumplimiento de la Ley 20/2021, incorpora 17 plazas ocupadas actualmente por personal interino. Entre ellas figuran ocho plazas de funcionario: un técnico de Administración General, un técnico de informática, un técnico de turismo, un arquitecto técnico, tres administrativos y un auxiliar administrativo. A ellas se suman nueve plazas laborales: un especialista de albañilería, un especialista conductor, un especialista mecánico, cuatro puestos de limpieza, un operario especialista de cementerio, un operario especialista de electricidad y otro de obras.

El segundo bloque corresponde a la oferta ordinaria derivada de jubilaciones y bajas producidas en el último ejercicio, con otras 17 plazas de nueva creación. En el grupo de funcionarios se incluyen un técnico de Administración General, un técnico de cultura, dos administrativos, un delineante, un auxiliar de biblioteca y dos auxiliares administrativos. En el personal laboral figuran dos trabajadoras sociales, un monitor de escuela de cocina, tres especialistas de obras, un especialista de pintura, dos puestos de limpieza, un operario especialista de cementerio y otro de cerrajería.

Con esta convocatoria, la distribución queda repartida en 16 plazas de personal funcionario y 18 de personal laboral, lo que permitirá reforzar áreas como obras públicas, limpieza, cultura, servicios sociales, mantenimiento urbano, turismo, cementerio y administración interna, así como avanzar en la digitalización del Ayuntamiento con la incorporación de perfiles técnicos.

La oferta de empleo público será publicada en el Diario Oficial de Extremadura en las próximas semanas. Los procesos selectivos comenzarán, según lo previsto, en el primer trimestre de 2026 y se irán ejecutando de forma escalonada a lo largo del año.

«Se trata de una de las ofertas más amplias y equilibradas de los últimos años, que refuerza nuestro compromiso con la estabilidad laboral, la transparencia y la mejora de los servicios públicos municipales», dijo Álvaro Astasio.