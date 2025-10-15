Plasencia aprueba una moción de apoyo a los afectados por el incendio de Jarilla

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo a los municipios y vecinos afectados por el incendio declarado el pasado verano en Jarilla y su entorno. La iniciativa, defendida por la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, contó con el respaldo de todos los grupos municipales, que reconocieron la necesidad de reforzar la prevención y la coordinación institucional ante emergencias de este tipo.

Mata subrayó que la moción no ha sido una cuestión oportunista, sino una forma de aprovechar la atención social generada por el incendio que arrasó miles de hectáreas en Jarilla y otras zonas del norte de Cáceres. Recordó que, aunque en su momento el fuego fue tema de conversación en medios, calles y cafés, «con el paso del tiempo los ecos del desastre casi no se escuchan».

La portavoz añadió que la moción llega en un momento de especial urgencia, tras el reciente incendio en el entorno del barrio de San Miguel. «Ha sido un recordatorio muy claro de que los incendios no son cosas del pasado ni exclusivas del medio rural. También pueden golpear dentro del corazón urbano de nuestra propia ciudad», señaló.

El texto aprobado incluye una batería de medidas para reforzar la prevención, la recuperación ambiental y la atención a los damnificados. El Ayuntamiento trasladará su apoyo y solidaridad a los vecinos de los municipios afectados, así como al personal de extinción, emergencias y voluntariado que trabajó en condiciones extremas.

Además, la corporación solicita a las distintas administraciones el cumplimiento de los compromisos adquiridos para reforzar los recursos humanos y técnicos contra los incendios, reducir la burocracia en los trámites preventivos y agilizar la concesión de ayudas a los damnificados.

El acuerdo contempla también la actualización del plan municipal de prevención de incendios forestales, incluyendo los planes periurbanos para zonas como San Gil, Pradochano, Santa Bárbara, el Espartal, La Vinosilla y el kilómetro 4. Se prevé reforzar los protocolos de evacuación y confinamiento, con especial atención a colectivos vulnerables, y mejorar la comunicación institucional para evitar la difusión de bulos.

Asimismo, se solicita aumentar los controles de calidad del agua tras los incendios e impulsar un plan extraordinario de recuperación del norte de Cáceres, con financiación conjunta de las distintas administraciones, que contemple reforestación, ayudas urgentes, programas de empleo verde y refuerzo de los sistemas de prevención y alerta.