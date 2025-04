«Plasencia tiene que aprovechar el talento que hay en la ciudad»

Cuando Verónica Echegui subió a recoger el Goya a mejor corto de ficción por su 'Tótem Loba', el nombre de Unai de Mateos fue uno ... de los que pronunció en los agradecimientos. Y es que este placentino afincado en Madrid fue el artífice de la imagen de los 'lobos' que protagonizan esta pieza audiovisual y cuya estética fue parte esencial para que este cortometraje alcanzara el éxito.

Como asistente de vestuario primero y como diseñador después, Unai de Mateos tiene muchos títulos que recordar; desde la emblemática 'Isabel', que le trajo de vuelta a Plasencia, pasando por largometrajes más independientes como 'Por un puñado de besos', 'La Fortaleza', hasta producciones tan conocidas como la exitosa 'Élite' o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas'. Actualmente es el encargado del vestuario de la serie de HBO 'XHoXB', que está rodando su segunda temporada.

«Terminé de estudiar peluquería en el Gabriel y Galán y tuve claro que quería dedicarme a la imagen personal. Les dije a mis padres que iba a perseguir ese sueño y que podían apoyarme o no. A día de hoy siempre me dicen que en aquel momento pensaron que en un mes me tendrían de vuelta» cuenta, con aire divertido. Evidentemente, esa vuelta no se produjo y a día de hoy continúa viviendo en la capital y dedicándose a aquello que le llevó allí. Aunque no de la manera que él habría imaginado.

Ampliar Unai de Mateos en el set de rodaje de 'Isabel' con Michelle Jenner.

Unai Cáceres Mateos, que adoptaría después su nombre artístico con el apellido materno, se formó como estilista y personal shopper y descubrió lo que se escondía detrás de la pequeña pantalla en unas prácticas casi de casualidad. «Ahí fue la primera vez que vi lo que era trabajar para televisión y para cine y me encantó», explica. En ese primer proyecto conoció a la diseñadora Cristina Rodríguez, con la que ha estado trabajando codo con codo durante más de una década y a la que a día de hoy considera «su maestra».

Aunque no ha desarrollado aún el proyecto, de Mateos quiere rodar un corto en la ciudad

'Isabel', 'Élite', 'La Fortaleza' o 'Por un puñado de besos' son algunos de los proyectos en los que ha participado

«Este trabajo es una carrera de fondo, es esfuerzo continuado y jornadas muy largas. Es muy difícil desconectar» explica. Cuenta que en su actual proyecto, 'XHoXB', las jornadas superan las 10 horas, algo muy habitual en los rodajes de esa magnitud. «El vestuario es muy importante porque siempre comunicamos con la ropa aunque no nos demos cuenta», asegura.

No todos los proyectos son iguales y no siempre se requiere lo mismo del equipo de vestuario. «Primero te mandan el guión y, cuando lo lees, creas un dossier. Te reúnes con dirección, te dicen lo que quieren. Algunas veces, como en 'Tótem Loba', partimos desde cero y hay que hacerlo todo a mano» relata. En este corto elaboró 40 cabezas de lobo, que se convirtieron en seña de identidad. Otras veces, por las características de la historia, los protagonistas visten con prendas que se pueden adquirir en firmas de ropa más conocidas. «En esos casos también tenemos que hacer un proceso de selección; cómo es el personaje, qué busca, cómo es la escenografía… No puede dar la sensación de que es un disfraz».

Aunque no hay nada cerrado, Unai de Mateos confiesa que tiene en mente un proyecto para rodar en Plasencia. «Quizás algo que tenga que ver con la tradición y el folklore de la zona», adelanta. Eso sí, contando con ayuda de artistas y creadores placentinos. «No me atrevería a dirigir, para eso está mi compañero Vicente de Ramos, que también es de Plasencia y he trabajado muchas veces con él. A mí me gustaría aportar la parte visual».

«Necesito mucho tiempo para desarrollarlo porque quiero hacerlo bien», explica. No por nada se define como «autoexigente» y «apasionado por su trabajo». Y, también, enamorado de su tierra. «En Extremadura hay mucho talento. Plasencia tiene que aprovecharlo, necesita más movimiento cultural».