Plasencia apoya mantener la central de Almaraz ante la falta de «alternativa real» La corporación, a excepción de Unidas Podemos, respalda la continuidad de la planta nuclear por su impacto en el empleo, la economía y la estabilidad energética

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Plasencia apoya la continuidad de la central nuclear de Almaraz al considerarla esencial para el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad energética de Extremadura. Es una postura que se ha hecho oficial tras la aprobación de una moción en el último pleno. La ciudad se suma así al respaldo mayoritario en la región a una instalación que genera más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos y para la que, según se destacó en el debate político, no existe por ahora una alternativa.

El apoyo fue mayoritario. Todos los grupos votaron a favor, salvo Unidas Podemos, que se desmarcó con su voto en contra. Los partidos favorables defendieron que la central es «una infraestructura estratégica para el presente y el futuro de Extremadura» y que su cierre supondría un golpe para el Campo Arañuelo.

El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, reconoció que, aunque la energía nuclear «no forma parte de la filosofía socialista», su grupo considera que la planta debe continuar en funcionamiento «mientras no exista una alternativa real que garantice los puestos de trabajo actuales». Añadió que la prórroga permitiría «dar tiempo al desarrollo de otros proyectos industriales» en la zona.

Desde Unidas Podemos, Gonzalo Torre justificó su voto en contra en que «el cierre de las nucleares fue pactado en 2019 entre el Gobierno y las empresas propietarias» y que estas «no han solicitado prórrogas porque ya no consideran rentable este modelo energético». A su juicio, el debate «no va del futuro de la comarca, sino de los beneficios de las grandes compañías eléctricas».

Álvaro Sánchez-Ocaña, portavoz de Vox, defendió el mantenimiento de la central porque «es una energía limpia, verde y generadora de riqueza». Subrayó que la continuidad de Almaraz «es vital para garantizar el futuro económico de la comarca y de muchas familias extremeñas».

El equipo de gobierno también se sumó a este respaldo, reconociendo la necesidad de contar con una red industrial alternativa antes de proceder a su cierre.