Plasencia aparca la solicitud de bandera azul para el canal de la Isla

El canal de baño de la Isla tampoco tendrá bandera azul para el próximo verano. El Ayuntamiento no solicitará el distintivo de calidad al entender ... que se deben acometer aún más actuaciones de mejora para tener opciones reales de conseguirlo. Especialmente las que puedan lograr que la calidad del agua sea excelente, un nivel que hasta la fecha no ha alcanzado. Tampoco con el arreglo de las compuertas llevado a cabo.

El Ayuntamiento solicitó hace un año la bandera azul, una petición reclamada también por el sector turístico placentino, con el fin de convertir la ciudad en la primera de la provincia cacereña en contar con este distintivo, en la única extremeña con una 'playa urbana'.

«Consideramos que tenemos los ingredientes, un canal en el parque de la Isla, y por eso vamos a trabajar por cumplir los requisitos para lograr que esta zona de baño cuente con bandera azul», dijo la concejala de Turismo, Belinda Martín, cuando anunció la candidatura de Plasencia a la bandera azul.

La petición se hizo después de que técnicos del organismo que se encarga de su tramitación –la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac)– visitaran en el verano de 2021 el canal de baño «y se llevaran un buen sabor de boca», según dijo entonces también Martín.

Sin embargo, tras la solicitud, y unos meses antes de que se resolvieran las peticiones presentadas, el Ayuntamiento retiró el expediente porque, se explicó desde el Gobierno local, no se iba a lograr la bandera azul porque el canal no contaba con uno de los requisitos imprescindibles, que es que la calidad del agua sea excepcional. No solo apta para el baño y buena, como es, sino óptima de forma permanente.

El motivo que se dijo entonces es que las compuertas estaban en mal estado y que, por tanto, había que mejorarlas antes de volver a optar al distintivo.

200.000 euros

Y esa mejora se ha ejecutado, las diez compuertas se han arreglado con una inversión de 16.000 euros, pero aun así se descarta volver a pedir la bandera azul, cuyo plazo está abierto desde el pasado 24 de octubre hasta el próximo 30. Porque sigue sin garantizarse de forma permanente la excelencia del agua, aunque su calidad ha mejorado durante este verano, después del arreglo de las compuertas.

Fuentes municipales aseguran ahora que son precisas otras actuaciones para ello, para mantener el nivel de excelencia, y que las mismas se ejecutarán con cargo a los fondos europeos logrados para mejoras en materia de sostenibilidad turística.

En total unos 200.000 euros de esos fondos para mejoras que incidan en el propio canal y en la calidad del agua por tanto, como puede ser la instalación de nuevas compuertas, «que permitan una mejor monitorización de la entrada y salida del agua», o la impermeabilización del canal, pero también otras actuaciones en los edificios que forman parte del parque como es el caso de la construcción donde están los aseos o la casa del guarda.