Plasencia amplía la ayuda a domicilio a más de un centenar de usuarios La auxiliar Marisol del Campo ayuda a Josefa Rodríguez. :: d. palma Alcanzará a unos 420 beneficiarios desde diciembre, cuando las auxiliares recuperen su jornada laboral del 100% ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 14 noviembre 2018, 07:53

Aproximadamente la mitad de los cerca de 200 usuarios que hoy engrosan la lista de espera contarán con ayuda a domicilio desde el próximo mes, según adelantó ayer la concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero.

Esto es posible porque las 50 auxiliares que hoy prestan el servicio, que cuesta unos dos millones de euros anuales al Ayuntamiento y atiende a 320 personas, ampliarán su jornada al 100%. Hasta ahora han venido haciendo una del 75%, por lo que el incremento permitirá llegar a más beneficiarios, teniendo en cuenta que continuarán recibiendo la ayuda durante una hora y media como mínimo dos días a la semana.

«Hemos consultado a los usuarios si están satisfechos con la hora y media, en lugar de las dos que tenían antes, y de forma general han respondido afirmativamente», explicó Flor Conejero. Motivo por el que se mantendrá la hora y media, el nuevo horario, posibilitando así que la ayuda llegue a más gente.

De hecho, según la edil delegada, «no creo que al final haya más de medio centenar de personas en la lista de espera». Y aseguró que si finalmente sale adelante el nuevo decreto en el que se trabaja, «que hará que recibamos más dinero para este servicio y que no dependa de los planes de empleo, en Plasencia atenderemos a todos los que lo necesiten». No obstante, también aclaró que en la actualidad ya se está haciendo. «Porque si bien hay una lista de espera, todo aquel que requiere la ayuda a domicilio, porque su situación así lo aconseja, la tiene».

Además de los aproximadamente 420 usuarios que tendrán el servicio desde diciembre, hay unos 200 que también cuentan con teleasistencia. «Aquí no hay lista de espera, porque de hecho tenemos cinco aparatos libres en la actualidad», detalló Conejero. Puesto que ayuda a domicilio y teleasistencia no son servicios incompatibles, como tampoco lo son la asistencia a domicilio y otras ayudas a la dependencia, siempre que el recurso por el que opte el usuario no sea, precisamente, la ayuda a domicilio. «Si, por ejemplo, el recurso de dependencia que se elige es una plaza en un centro de día, desde el Ayuntamiento podemos atender al usuario igualmente con la ayuda a domicilio», aclaró la concejala.

Viviendas sociales

Por otro lado, Flor Conejero adelantó que hoy se conocerá el nombre del premiado este año con el Abuelo Mayorga 2018 y que será a comienzos del próximo año cuando la zona centro contará con una delegación de los servicios sociales. Se acercará así el recurso a los mayores del centro evitando que tengan que desplazarse hasta el edificio central en La Mazuela.

Por último, Conejero confirmó que el proceso para adjudicar una nueva tanda de viviendas sociales sigue adelante. Recordó que son 130 las solicitudes presentadas, que en estos momentos se está comprobando la documentación y que su objetivo es conseguir que la adjudicación de las cerca de 40 viviendas que cree que se sumarán al final, pueda ser una realidad el próximo año, acortando así los plazos habituales que se prolongan durante dos.