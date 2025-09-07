HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Plasencia acogerá un nuevo mercado medieval del 24 al 26 de octubre

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Plasencia volverá a convertirse en un escenario histórico entre los días 24 y 26 de octubre. Lo hará con motivo de la celebración de una nueva edición del mercado medieval, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos turísticos del otoño en el norte de Extremadura. El evento está organizado por La Fragua de Vulcano.

Durante tres jornadas, las principales plazas del centro histórico -la de la Catedral, San Nicolás y San Vicente Ferrer- se transformarán en un entorno inspirado en la Edad Media. La ambientación incluirá decoraciones temáticas, animación teatral, música en directo, danzas, pasacalles y espectáculos nocturnos que recorrerán las calles con un marcado carácter festivo.

El programa, que se anunciará en próximas fechas, está diseñado para un público diverso y familiar. Entre las actividades previstas figuran exposiciones sobre costumbres medievales, representaciones itinerantes, cuentacuentos, atracciones infantiles y propuestas orientadas a la divulgación cultural. A ello se suman representaciones de danza oriental, juegos tradicionales y actuaciones que buscan implicar al visitante en una experiencia inmersiva.

