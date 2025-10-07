Plasencia acogerá en 2026 el Congreso Internacional de Cascos Históricos

Plasencia será la sede del próximo Congreso Internacional de Cascos Históricos, que se celebrará en el último trimestre de 2026. Así lo ha decidido ... la junta directiva de la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), que ha respaldado la candidatura presentada conjuntamente por el Ayuntamiento de Plasencia y la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro.

El encuentro reunirá en la ciudad a representantes de 59 asociaciones y organizaciones ligadas a los cascos históricos de toda España, además de técnicos y expertos en urbanismo, economía y patrimonio. Se prevé una participación cercana a 150 asistentes, que tomarán parte en ponencias, mesas de debate y visitas de estudio. Durante los días del congreso se desarrollará también un programa de actividades culturales y turísticas, con el objetivo de dar a conocer los recursos patrimoniales, comerciales y naturales de Plasencia.

El alcalde, Fernando Pizarro, ha expresado su satisfacción por la elección y ha destacado que «este reconocimiento es el resultado, una vez más, del trabajo conjunto entre el sector comercial de la ciudad y el Ayuntamiento». Además, ha subrayado que Plasencia se consolida «como una ciudad de referencia para el turismo de congresos, un tipo de eventos que dinamizan la economía local e impulsan el comercio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Fernando Santiago, ha recordado la trayectoria de la entidad dentro de la COCAHI y ha resaltado la importancia de este nombramiento: «Será un escaparate perfecto para mostrar el patrimonio y el tejido comercial de nuestra ciudad».