Plasencia acogerá en 2026 el Congreso Internacional de Cascos Históricos

J. C. R.

Plasencia

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Plasencia será la sede del próximo Congreso Internacional de Cascos Históricos, que se celebrará en el último trimestre de 2026. Así lo ha decidido ... la junta directiva de la Confederación Española de Cascos Históricos (COCAHI), que ha respaldado la candidatura presentada conjuntamente por el Ayuntamiento de Plasencia y la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro.

