HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Martín, portavoz del MSU-Norte, en una manifestación reciente en la estación de tren. J. C. R.

Plasencia acoge un encuentro para diseñar medidas contra la despoblación

Empleo, incentivos fiscales, transporte público, vivienda y conectividad centran el debate para frenar la pérdida de habitantes

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La ciudad de Plasencia celebrará este martes el encuentro abierto 'Imagina un norte repoblado', una cita organizada por la plataforma ciudadana MSU- ... Norte de Extremadura que convertirá a la capital del Jerte en el epicentro del debate sobre la despoblación. El evento, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Hotel Los Álamos, reunirá a representantes sociales, económicos e institucionales para diseñar un plan de medidas que dé respuesta a uno de los problemas más graves de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  7. 7 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz
  10. 10 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Plasencia acoge un encuentro para diseñar medidas contra la despoblación

Plasencia acoge un encuentro para diseñar medidas contra la despoblación