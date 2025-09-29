Plasencia acoge un encuentro para diseñar medidas contra la despoblación

La ciudad de Plasencia celebrará este martes el encuentro abierto 'Imagina un norte repoblado', una cita organizada por la plataforma ciudadana MSU- ... Norte de Extremadura que convertirá a la capital del Jerte en el epicentro del debate sobre la despoblación. El evento, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Hotel Los Álamos, reunirá a representantes sociales, económicos e institucionales para diseñar un plan de medidas que dé respuesta a uno de los problemas más graves de la región.

Plasencia no solo acoge este foro, sino que se erige como símbolo de referencia para las nueve comarcas del norte extremeño. Desde la ciudad se impulsará la elaboración de un plan para repoblar los pueblos, que pretende situar la lucha contra la despoblación en el centro de la agenda pública y exigir que los presupuestos de 2026 y 2027 incluyan partidas específicas para revertir la pérdida demográfica.

Francisco Martín, portavoz del MSU-Norte, subrayó la urgencia de actuar contra la sangría de habitantes: «Nos encontramos ante una emergencia poblacional en el norte: perdemos población a chorros. Los incendios sufridos este verano tienen relación directa con la despoblación. Los sectores productivos del agro, el turismo y la hostelería tienen serias dificultades para encontrar mano de obra, y la población existente es cada día más envejecida». Para la plataforma, Plasencia debe liderar un plan con medidas «valientes y disruptivas» que reviertan la situación.

El encuentro convoca a ciudadanos, asociaciones, empresarios, líderes locales y los nueve grupos de acción local del norte. Desde Plasencia, punto de unión entre comarcas, se escucharán y recopilarán propuestas para abordar cinco ejes clave: creación de empleo, incentivos fiscales para municipios pequeños, refuerzo de los servicios públicos, mejora del transporte interurbano con un proyecto piloto que conecte en 2026 Plasencia con las comarcas rurales, y medidas de vivienda y conectividad que aseguren acceso a suelo, rehabilitación de inmuebles y fibra óptica en todos los pueblos.

La ciudad también será el punto de partida de un proyecto singular: el 'Catálogo del patrimonio edificado y natural del norte'. En octubre y noviembre se recogerán iniciativas en las localidades del entorno, pero será desde Plasencia donde se coordine este inventario, destinado a poner en valor el rico patrimonio cultural y natural de la zona y atraer inversiones productivas. El documento se enviará a las administraciones estatal, autonómica y local como guía de actuaciones.

El peso simbólico de Plasencia se refuerza además con su papel de motor en la movilización social. Desde la ciudad se organizarán los desplazamientos para participar en la manifestación 'Salvemos el mundo rural agredido', que tendrá lugar en Madrid el 5 de octubre. MSU-Norte y Extremadura Vaciada respaldan esta protesta, convocada por más de 400 plataformas de toda España. En el encuentro de este martes se coordinará el viaje.

Para los organizadores, Plasencia es el lugar idóneo para lanzar este aldabonazo a las administraciones. La ciudad, como cabecera de servicios y referente urbano del norte extremeño, concentra tanto las dificultades derivadas de la despoblación como las oportunidades para revertirla. «La despoblación es el gran tema pendiente y no se puede seguir aplicando las mismas medidas fracasadas», sostiene el manifiesto.