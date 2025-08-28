Plasencia aceptará la titularidad de las travesías de la N-110 y la N-630A

El Ayuntamiento de Plasencia aprobará, en el pleno del 9 de septiembre, el proyecto de humanización de las travesías de la N-110 y ... la N-630A, redactado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Se trata de un paso clave para que el Estado pueda licitar las obras, valoradas en 2,9 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, urgió al Gobierno central a que «no lo metan en un cajón y lo ejecuten» y confió en que «se financie y se licite en los próximos meses».

El concejal explicó ayer que, junto con la conformidad municipal al plan, el Consistorio se compromete a aceptar la titularidad de los tramos afectados una vez que hayan sido remodelados y recepcionados.

El edil recordó que las primeras conversaciones con la Demarcación de Carreteras comenzaron en 2021. Desde entonces, el Ayuntamiento y el Ministerio han trabajado en la definición del proyecto, que en 2024 fue aprobado definitivamente en su fase de trazado. Los tramos que pasarán a remodelarse son la N-630A, entre la avenida de España y la Puerta de Talavera, y la N-110, entre la Puerta de Talavera y el Puente Nuevo.

El Ministerio de Transportes difundió hace un año los detalles del proyecto, que contempla la humanización de unos 2,16 kilómetros de travesía. Se prevé la ampliación de aceras, construcción de carriles bici, zonas ajardinadas, reordenación de aparcamientos, nueva iluminación y mejoras de seguridad vial.

El Ayuntamiento logró incorporar al plan varias propuestas propias. «Desde el Ayuntamiento le pedimos algunas cosas más que fueron contempladas desde el primer borrador que nos presentaron ya en 2022 del proyecto de humanización, como son la glorieta que tendremos en la avenida del Valle (…) y el nuevo vial que les planteamos construir en las huertas de La Isla», explicó Hernández. Según dijo, esta conexión contribuirá al desarrollo de los terrenos de la zona, donde se ubicarán el futuro colegio proyectado por la Junta de Extremadura y un gran aparcamiento.

Una gran transformación

Con la aprobación plenaria, el Ministerio podrá iniciar la licitación del contrato de obras. «Tras todos estos años de trabajo conjunto con la Demarcación de Carreteras y las distintas instituciones implicadas, incluyendo la Confederación, y después de varias revisiones y correcciones realizadas en los últimos meses, lo que llevamos al pleno es la aprobación y conformidad con el proyecto, de manera que quede en manos del Estado la ejecución de las obras», explicó Hernández.

El concejal insistió en que la financiación y la licitación dependen ahora del Gobierno central. «Ahora, ya solo será una cuestión de que se licite. Para licitarlo tiene que tener financiación. Entonces, añado ese recordatorio, esa petición, esa reivindicación que venimos haciendo desde que comenzó a andar este proyecto», señaló.

Hernández subrayó que la intervención supondrá un cambio de gran calado en Plasencia. «Una transformación que, lógicamente, conllevará la mejora del trato al peatón, con mejora de acerados, de mobiliario, iluminación, todas esas cuestiones que cambian una antigua carretera a una avenida completamente urbana y humanizada».

El edil destacó también la conexión ciclista que atravesará el Puente Nuevo para enlazar la Ronda Sur con la avenida de España, integrando esta actuación en una futura red de carriles bici de ámbito municipal.