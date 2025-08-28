HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto actual de la avenida del Valle, que se someterá próximamente a una gran transformación. HOY

Plasencia aceptará la titularidad de las travesías de la N-110 y la N-630A

El Ayuntamiento aprobará el proyecto de humanización en el próximo pleno e insta al Ministerio a activar cuanto antes la licitación de las obras

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45

El Ayuntamiento de Plasencia aprobará, en el pleno del 9 de septiembre, el proyecto de humanización de las travesías de la N-110 y ... la N-630A, redactado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Se trata de un paso clave para que el Estado pueda licitar las obras, valoradas en 2,9 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, urgió al Gobierno central a que «no lo metan en un cajón y lo ejecuten» y confió en que «se financie y se licite en los próximos meses».

