Plasencia acata el fallo del TSJEx y elegirá otro proyecto para ampliar el aparcamiento público de la Isla

La placentina Aceidé Servicios Técnicos y la emeritense Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo Estudio vuelven a tener opciones de asumir el proyecto de ampliación del parking ... de la Isla. Porque el realizado por Julián Burgos Estudio de Arquitectura, el que se eligió en agosto de 2021, se descarta.

El Ayuntamiento acata así la sentencia judicial que le obliga a valorar de nuevo las ofertas, dado que el proyecto elegido no cumple con una norma del Plan General Municipal (PGM), «porque el techo del aparcamiento sobresale de la cota de rasante del vial», y la norma urbanística establece que «el forjado superior del edificio se dispondrá de tal forma que el suelo terminado se configurará como espacio libre público y tendrá su cota coincidente con la del viario circundante».

Son los argumentos esgrimidos primero por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cáceres, y después por el TSJEx, para respaldar a la empresa emeritense, que llevó la adjudicación a la vía judicial, y fallar en contra del Consistorio placentino.

No obstante, y a pesar de las dos sentencias contrarias, la vía judicial no está agotada. El Ayuntamiento tiene aún la opción de recurrir en casación el fallo del TSJEx ante el Tribunal Supremo. Pero no lo hará. La decisión la ha dado a conocer este miércoles el concejal de Urbanismo, tras mantener un encuentro con el gabinete jurídico y de contratación.

«No se va a recurrir porque no se dan los motivos casacionales que indica la ley, como puede ser la vulneración del ordenamiento jurídico entre otros», ha explicado José Antonio Hernández. «Por eso no presentaremos un recurso que, según nuestro departamento jurídico, no llegaría a ninguna parte, puesto que el Supremo no entraría al fondo del asunto si no se dan esos motivos casacionales para admitir el recurso».

Por eso no se recurrirá y, en su lugar, ha avanzado el también edil de Hacienda y portavoz municipal, «vamos a convocar en breve la mesa de contratación, para anular el proyecto elegido, y el departamento de Urbanismo estudiará las otras dos ofertas que se presentaron al concurso», con el objetivo de elegir un nuevo proyecto, ajustado al PGM o a la interpretación de la norma urbanística realizada por los tribunales, para ampliar el parking de la Isla. En concreto, para levantar una nueva planta con 182 nuevas plazas de aparcamiento, que se sumarían a las 348 que ya existen en la actualidad.

Se trata de una obra en el que se invertirán cerca de un millón de euros, de los que 800.000 son fondos europeos que corresponde a una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) concedida al Consistorio.

«El dinero logrado, estos 800.000 euros, no se van a perder aunque se retrase la ejecución de las obras de ampliación», ha dicho el alcalde recientemente. Fernando Pizarro asegura que no hay riesgo de perder el dinero, «porque aunque la primera prórroga termina en junio del año 2024, en las convocatorias europeas se vienen dando hasta cinco o seis prórrogas».