«Plantan árboles para embellecer Plasencia y se los dejan secar»

Fue a finales de febrero cuando el Ayuntamiento puso en marcha, a través de las empresas encargadas de parques y jardines, un plan de reposición ... de la arboleda para sustituir los árboles que se encuentran en mal estado, hacer nuevas plantaciones en alcorques que estaban vacíos y mejorar en general los pequeños jardines, rotondas y maceteros instalados en la vía pública con plantas vistosas y coloridas. El objetivo era mejorar la imagen de la ciudad antes de la inauguración de Las Edades del Hombre, la muestra de arte sacro que desde el pasado mayo acogen las catedrales.

Este plan se ejecutó tras el anuncio del concejal de Medio Ambiente, Sergio López. Pero apenas unos meses después, y cuando aún restan unos cuantos para que finalicen Las Edades, algunos de los nuevos árboles plantados comienzan a secarse.

«Es una realidad en el tramo de ronda Higuerillas en el se que restauró la muralla», afirma Mady Musiol, la canadiense afincada en Plasencia que un día sí y otro también, regadera en mano, cuida lo que es de todos. Riega los maceteros de la plaza de San Nicolás para que las plantas no se pierdan «y también me acerco a ver cómo van los naranjos de la ronda Higuerillas y los de la Puerta del Sol, para que no mueran».

Y se está encontrando, asegura, «con que algunos naranjos necesitan más riego pero, sobre todo, con que los nuevos árboles plantados en ronda Higuerillas se van a perder si no se actúa pronto, se están secando». Lamenta que «después de anunciar un plan de arbolado para mejorar la ciudad de cara a Las Edades del Hombre, no se mantenga su cuidado; de nada vale plantar un árbol si no se va a cuidar después, es una pena que esto esté ocurriendo».

Asegura, además, que lleva días intentando contactar con las empresas responsables de parques y jardines para dar aviso de la situación de la arboleda de ronda Higuerillas, «pero no consigo que nadie coja el teléfono, no hay atención al público», señala. Mientras tanto ella procura regar los árboles y plantas que están en peor estado, pero considera que la solución debe mantenerse en el tiempo y por parte de quien es responsable.

Porque en caso contrario, aclara, los nuevos árboles no resistirán y de poco habrá servido un plan que conllevará la plantación o sustitución de 250 árboles repartidos por toda la ciudad cuando culmine tras el verano su segunda fase, tras una primera centrada, especialmente, en el centro y la zona sur con 120 árboles.