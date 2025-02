El plano de Plasencia elaborado por Luis de Toro en 1573 protagoniza el cartel de las Edades del Hombre

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 1 de diciembre 2021, 13:26 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Por primera vez en la historia de las Edades del Hombre, una imagen de la ciudad que albergará la exposición protagoniza el cartel de la muestra.

La XXVI edición de la muestra sacra de Castilla y León llegará a Extremadura la próxima primavera y Plasencia centra el cartel anunciador. Porque se ha elegido para ello el plano de la ciudad elaborado en 1573 por el médico e historiador Luis de Toro. Un documento que se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca y que «tiene un valor excepcional porque es el documento más antiguo de la historia de Plasencia», ha destacado Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, en la presentación pública del cartel esta mañana en la Catedral vieja.

«Plasencia se fragua entre tres culturas y dos siglos y trasladar esto a una representación visual no era fácil», ha reconocido Jiménez. Pero se ha logrado con «el trazado urbano medieval plasmado por Luis de Toro en un plano en el que aparecen sus monumentos más importantes» y que la Fundación ha titulado con la palabra 'Transitus', «para señalar el paso del tiempo y los viajes, los cambios y las transformaciones que conlleva a través de la cruz», visible en el cartel por la tipología elegida.

Una cartel «que nos ha emocionado», ha dicho el alcalde, Fernando Pizarro, «y con un profundo mensaje para las personas, que tiene que ver con los cambios, las transformaciones, que son siempre oportunidades, nuevas ventanas que se abren», ha valorado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Ambos, en un acto que ha contado también con la presencia de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y el secretario general de Cultura, Pedro Alvarado, entre otras autoridades, han agradecido a la Fundación de las Edades del Hombre su generosidad por permitir que la ciudad del Jerte acoja la muestra en 2022 y al obispo de Plasencia, José Luis Retana, su trabajo para hacerlo posible.

«Un hombre sencillo, humilde y bueno», en palabras de Vara, «que has pasado por esta tierra y has dejado impronta» y sin el que Plasencia no hubiera tenido las Edades del Hombre. Por eso Pizarro ha vuelto a reiterar en el acto de esta mañana la tristeza de la ciudad por la marcha de monseñor Retana, quien tomará en enero posesión como nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Un trabajo coral

José Luis Retana, por su parte, ha avanzado que la exposición de las Edades del Hombre será «una catequesis cuyo mensaje llegará al que la contemple sin prejuicio», ha agradecido a Gonzalo Jiménez su apuesta por Plasencia, a Vara «la sensatez, clarividencia y buen hacer de un presidente de Extremadura que entendió que esta muestra es un bien para toda la comunidad», y a Fernando Pizarro, «un alcalde enamorado de su ciudad», su colaboración igualmente en «una exposición que será magnífica».

Para eso ha pedido hoy Retana, posiblemente en el último acto público compartido con las autoridades de la región en Plasencia, que se mantenga «el trabajo coral, el proyecto común que es la exposición de las Edades del Hombre; que nadie se adueñe de ella ni nadie se inhiba de su responsabilidad, porque todo saldrá bien si colaboramos, si se mantiene el trabajo compartido y humilde por parte de todos».

«No os vais a arrepentir», ha garantizado el presidente de la Junta al responsable de la Fundación de las Edades del Hombre. «Vamos a trabajar para que esta muestra se recuerde, porque es una oportunidad para mostrar las cosas buenas que tenemos«. »Una noticia bonita -ha concluido Vara- que arroja luz por encima de las nubes que parece que vuelven«, en referencia al aumento de positivos por covid.

