Los placentinos se vuelcan con su patrona La patrona de la ciudad, la Virgen del Puerto, ayer durante la procesión en la que la acompañaron centenares de placentinos. :: david palma La romería se desarrolló en un día soleado y espléndido para disfrutar de una perfecta jornada de campo | Tanto el camino viejo como la carretera se convirtieron en un continuo reguero de personas REDACCIÓN Lunes, 29 abril 2019, 08:28

Aplausos, vítores, cantos y pañuelos blancos dieron la bienvenida ayer, pasadas las seis de la tarde, a la Virgen del Puerto. Centenares de romeros se congregaron, un año más, tanto en los alrededores de la ermita como en los canchos para acompañar a su patrona en su día grande. La procesión transcurrió con normalidad y fue el perfecto colofón a la romería.

El día amaneció espléndido, veraniego, y centenares de romeros pusieron rumbo al Santuario desde primera hora de la mañana, para disfrutar de una excepcional jornada de campo y acompañar a la Virgen. Tanto el camino viejo como la carretera fueron durante todo el día un constante reguero de personas dispuestas a disfrutar de la romería del Puerto. Familias y muchos grupos de jóvenes, especialmente, coparon buena parte de los alrededores de la ermita, pero también otras muchas zonas de Valcorchero para pasar un perfecto día de campo. El sol animó a muchos a subir andando y otros muchos más lo hicieron en los autobuses, que no pararon de repetir el trayecto desde bien temprano y hasta el inicio mismo de la procesión. Cuando el reguero regresó tanto al camino viejo como a la carretera, porque fueron también muchos los placentinos que optaron por subir al Puerto a partir de las cuatro y cinco de la tarde, sobre todo, para llegar a la procesión y cantar a la patrona y no perderse la salida de la 'canchalera', que emociona a los devotos que, apostados al pie de encinas y sobre los canchos, no dejaron de saludarla con pañuelos blancos entre vivas y aplausos.

Ayer fue el día grande de la celebración de la patrona, pero las actividades continúan. Las novenas se seguirán celebrando en la ermita todos los días hasta el 5 de mayo a las 16.00, 18.00 y 20.30 horas. El próximo domingo, último día de novena, se celebrará la fiesta de la Divina Pastora, según informó Leonor Nogales, presidenta de la Cofradía del Puerto.

Un joven fue detenido por la Policía Local por agredir con un palo y robar el móvil a un menor

La celebración de la romería transcurrió con normalidad, en general, aunque se produjo una agresión a un menor. Según informó el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, un joven de 21 años pegó a un menor con un palo en la cabeza, provocándole dos brechas que requirieron atención sanitaria, y le robó el móvil. Pero la Policía Local logró detener al agresor.

Fue la única incidencia en una jornada en la que el dispositivo de seguridad corrió a cargo de policías locales y nacionales, con la colaboración de Protección Civil y los sanitarios de Cruz Roja.

Sin embargo, los propios agentes locales quisieron ayer desmentir públicamente los datos ofrecidos por la concejala de Interior, Sonia Grande, que aseguró que serían 65 los policías que se ocuparían de la vigilancia durante el fin de semana.

Según el comunicado que ayer emitieron los agentes, no puede haber en ningún momento 65 policías locales, «porque la plantilla actualmente está compuesta por 54 efectivos» y, además, entre los que están de baja o de vacaciones y se van a jubilar y los que no tienen turnos, «la realidad ha sido que los efectivos de Policía Local han oscilado entre 10 y 20 por turno, lejos de los 65». Por eso los agentes locales mantienen que el Ayuntamiento quiere «tranquilizar a los ciudadanos, haciéndoles creer que la situación es segura, pero la realidad no es esa», porque reiteran que hay deficiencias y falta de efectivos.