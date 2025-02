Un placentino Michelin de la Escuela de Cocina

Ana B. Hernández Sábado, 18 de diciembre 2021, 09:00 Comenta Compartir

Como casi ningún éxito, tampoco el de José Manuel López Iglesias ha sido fruto del azar. Este placentino ha conseguido como jefe de cocina del restaurante Peix & Brases, en Denia, su primera estrella Michelin. Un reconocimiento al buen hacer entre los fogones de un hombre cuya formación culinaria comenzó cuando era pequeño, con su abuela.

«Mis recuerdos más bonitos, más entrañables de la infancia son los que guardo con mi abuela en la cocina; yo heredé de ella su pasión por cocinar y cuidar al detalle la elaboración de los platos», asegura. Por eso garantiza que lo suyo con la cocina es pura vocación.

Estudió primero en el colegio San Calixto y después en Armenteros (Salamanca). «Y cuando estaba en el último curso de BUP me fui a hacer la mili». Pero su pasión por la cocina no la abandonó en ningún momento. «Mi tío Miguel tenía una restaurante –entonces El Chamizo y hoy La Parrilla– y yo le ayudaba, trabajé con él». De hecho fue su tío el que animó a José Manuel a apuntarse a la Escuela Municipal de Cocina de Plasencia. «Y no se equivocó», reconoce hoy el sobrino. «Porque allí aprendí de la mano de grandes profesionales como son Jesús Fragua, Maite Mora y Juan Antonio Aznal».

Fueron quienes le facilitaron, como al resto de alumnos formados en este centro placentino, sus primeras prácticas. «Porque de esa escuela han salido y salen grandes cocineros y por eso está muy bien valorada». José Manuel se fue ese primer verano, tras acabar su formación, a Casa Urola en San Sebastián, donde estuvo dos años.

Después ha pasado por pequeños restaurantes de Salamanca y Navarra, «porque quería afianzar mi formación en la cocina tradicional», y por El Poblet entonces del extremeño Quique Dacosta y ubicado igualmente en Denia. También por hoteles de dentro y fuera del país hasta que recibió una llamada para regresar a la localidad alicantina.

De eso hace ya 11 años, los que lleva al frente de la cocina de Peix & Brases, de un equipo de 20 personas, entre ellos su mujer, «que es segunda de cocina», con el que ha logrado su primera estrella Michelin. «Estamos todos ilusionados y felices porque este reconocimiento supone un espaldarazo al camino que hemos elegido y que no es fácil». Porque, aclara el placentino, «está basado en una cocina de producto y creativa, de la mano de materias primas de calidad de las que un 90% son de mar y huerta».

En noviembre estuvo con su mujer y sus tres hijos en Plasencia, «al menos vamos una vez al año», porque es aquí donde están sus padres, sus hermanas, tíos y primos, y porque no podrán venir en Navidad. «En estas fechas tenemos trabajo».