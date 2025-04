Un placentino entra en el World Press Photo

ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 3 de febrero 2022, 14:45 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

'Sudán nos mira' es el título del reportaje fotográfico que ha presentado al concurso de fotografía de prensa más prestigioso, el World Press Photo, y el que le ha valido su nominación a mejor fotoperiodista del año en el mundo y a la mejor fotografía. El placentino Michel Pedrero da a sus 36 años un enorme salto en una profesión en la que no pensó ni cuando estudiaba en la Santísima Trinidad ni en el IES Parque de Monfragüe en la ciudad, ni tampoco cuando se graduó en Magisterio en Granada. Aunque los mimbres imprescindibles para ejercerla le venían ya en los genes y se intensificaron en su infancia.

«Mi padre pinta y mi madre escribe poesía», señala para dar a entender que creció en conexión con la cultura y el arte. Y si a eso se le suma «que desde pequeño he viajado mucho, que mi padre siempre iba con su cámara, y que soy inquieto por naturaleza», añade Michel, no es tan raro que optara por el fotoperiodismo. Pero este placentino cuenta, además, con las ganas y la capacidad de adaptación necesarias para tener el valor de lanzarse a recorrer el mundo, para llegar hasta donde no muchos lo hacen y darnos a conocer una realidad «que no es bonita, pero que aun así debemos conocer».

Michel Pedrero busca abrirnos los ojos sobre otras vidas con imágenes estáticas y, sin embargo, capaces de hablar e interpelarnos. Instantáneas que él viene mostrando desde que se iniciara en este oficio, a través de su plataforma de arte We The Wild Collective, y que publicaciones tan prestigiosas como The Times y National Geographic han llevado ya a sus páginas.

Ahora este placentino puede ser elegido el mejor fotoperiodista del año en el World Press Photo, apenas seis años después de que decidiera hacer caso «a lo que mueve el corazón» y se embarcara en ese trabajo «que es como una droga», con el que «concienciar, culturizar y, sobre todo, crecer a nivel humano».

Amazonia fue su primer destino. Durante tres meses recorrió Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Pero después ya no pudo parar. Tailandia, Birmania, India, Israel, Palestina, Jordania, Egipto, el Ártico, Etiopía... Hasta Sudán, su último viaje, del que regresó la pasada Navidad tras documentar el golpe de Estado con el que se encontró y que le ha valido entrar en el World Press Photo. Tras sortear «condiciones muy jodidas, posiblemente las más complicadas que he vivido, pero también donde encontré una hospitalidad única, la de quienes no tienen nada y dan todo».

Su trabajo sobre este país «es mi mejor trabajo hasta el momento», el que puede convertirle el próximo marzo en el mejor fotoperiodista del mundo. Aunque para entonces, quizás, él ya esté rumbo a otro lugar.

