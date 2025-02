Placeat se prepara para vivir una transición dulce en los próximos meses

No se entiende un Placeat sin Paco Valverde o Valeriano Pablo Granado, pero es lo que va a suceder en un periodo aproximado de dos ... años. El presidente y el vicepresidente de la asociación placentina en favor de las personas con discapacidad intelectual, que han estado prácticamente toda la vida al frente de la institución, irán poco a poco dando un paso al lado y dejando espacio a las nuevas generaciones.

El primero será Paco Valverde, que en enero pondrá broche a tres décadas como cara visible de la organización y a medio siglo de trabajo social. El siguiente será el que debiera ser su sucesor, Valeriano Pablo Granado, que ayer recibió un homenaje por parte del Ayuntamiento de Plasencia.

«Ahora se jubila Paco y me propusieron ser presidente, pero no he querido aceptar por mi edad. Tengo ya 78 años y creo que mi mente me va a empezar a fallar», dijo Valeriano Pablo en mitad del acto en el que le entregaron el nuevo azulejo que presidirá la calle Colonia Girón, en el entorno de Matías Montero. A partir de ahora estará dedicada a la figura del histórico 'Nani' «por su ejemplo de entrega social, su compromiso empresarial y su contribución al desarrollo social de la ciudad».

Esa pequeña ceremonia tuvo lugar en el Centro Integrado de Servicios Placeat, donde 'Nani' estuvo rodeado de trabajadores, usuarios, miembros del equipo de gobierno y directivos. A ellos pidió «encarecidamente, que con el nuevo presidente o la nueva presidenta tenga el mismo diálogo que he tenido con Paco en todos estos años».

El actual vicepresidente de Placeat reconoció que aún le quedan dos años y tres meses antes de oficializar su jubilación. Cuando eso suceda, dijo 'Nani', «siempre estaré a vuestro lado. Aquí tenéis un amigo, tanto para trabajadores como para usuarios».

Valeriano se emocionó en muchas partes de su discurso, sobre todo cuando se remontó a la niñez de su hija Ana Miriam y a las peripecias que tuvo que atravesar hasta poder brindarle una atención digna y acorde a sus necesidades. Fue hace 50 años y hubo que escalar montañas abandonar la antigua casa de la salud y abrir el centro del Ponce de León. «Cándido Cabrera decía que era un pejiguera», bromeaba 'Nani'.

Fernando Pizarro también tuvo palabras de cariño y de reconocimiento para la persona a la que estará dedicada la calle Colonia Girón. «Valeriano es, sobre todo, una persona buena. Ha estado constantemente ayudando a los demás. Durante muchos años, en su tienda, a quien ni siquiera tenía dinero para comprar el pan, él le facilitaba el alimento. Ayudó a mucha gente con dificultades y lo ha hecho durante cincuenta años. Además, dedicó su vida a esta gran obra de Placeat», dijo el alcalde de la ciudad.

Segundo homenaje para 'Nani' tras el del Abuelo Mayorga

Valeriano Pablos Granado es un reconocido industrial en toda la provincia de Cáceres. Fue socio fundador de la cooperativa Secu de Cáceres, después fundó en la ciudad del Jerte el grupo de 'Los 10 magníficos', Alipla, y finalmente la Cooperativa Sediaco. Es, además, vicepresidente de Placeat, asociación con la que está vinculada casi desde sus inicios. Por su trayectoria recibió en 2017 el Premio Abuelo Mayorga «por su espíritu emprendedor, su carácter solidario y su compromiso con la ciudad».