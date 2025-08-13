HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Placeat mantiene los 3.000 euros para su Premio de Periodismo

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:45

Placeat Plena Inclusión ha convocado la séptima edición del Premio Nacional de Periodismo, de nuevo dotado con 3.000 euros, cuyo objetivo principal es reconocer la labor periodística y comunicativa que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y promueve su inclusión social y laboral.

El certamen, cuyas bases se encuentran en placeat.org, está abierto a periodistas, comunicadores y creadores de contenido que hayan publicado o emitido trabajos en medios españoles entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Podrán presentarse artículos en prensa escrita o digital, reportajes de radio o televisión, así como contenidos multimedia difundidos en redes sociales o plataformas digitales. El plazo para enviar las candidaturas finalizará el 8 de enero.

