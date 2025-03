Una placa para mantener siempre vivo en Plasencia el recuerdo de la doctora Isabel Bueno Fatela

ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 31 de marzo 2022, 19:06 Comenta Compartir

«Solo me trata personal sanitario, científicos que hacen su trabajo y no nos preguntan ni quiénes somos ni de donde venimos. Aquí no se deja a nadie atrás».

Esta es la declaración de Isabel Bueno Fatela, la médico de Familia que falleció por covid en febrero de 2021, que figura en la placa que desde este jueves la recuerda en el centro de salud Luis de Toro, en el que ejerció su labor asistencial. Unas palabras con las que animaba a sus compañeros, mientras aún podía escribir, cuando ya estaba ingresada en un hospital. Unas palabras junto al dibujo de una orquídea, su flor preferida, según ha señalado la sanitaria y amiga de Isabel que ha hablado en el homenaje que sus compañeros le han querido rendir en el centro de salud.

Un acto sencillo que ha contado con la presencia, entre otros familiares, de su esposo, quien ha descubierto la placa acompañado por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y el gerente del Área de Salud de Plasencia, José Alberto Pérez, entre otros.

«Este es un reconocimiento necesario a quien entregó su vida a una vocación, la de médica de Familia», ha recordado el consejero. A una mujer que «murió trabajando», porque aunque entonces era directora médica de Atención Primaria quiso ayudar a sus compañeros en la campaña de vacunación, donde se contagió. Por su entrega, generosidad y esfuerzo constante en favor de la sanidad pública, sus compañeros han querido que su recuerdo se mantenga siempre vivo en Plasencia. «Todos te añoramos, tienes nuestro respeto y admiración, hasta siempre compañera».

Después del homenaje en el Luis de Toro, tanto José María Vergeles como José Alberto Pérez y también el gerente del SES, Ceciliano Franco, han participado en otro acto de reconocimiento en el Hospital Virgen del Puerto a los sanitarios placentinos, para agradecerles su implicación y trabajo diario durante más de dos años ya de pandemia.

