HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presupuesto 2026 reactivará el matadero después de diez años. HOY

Pizarro sostiene que el presupuesto regional de 2026 es «histórico» para Plasencia

El alcalde destaca los 40 millones de inversiones, con actuaciones como la humanización de avenidas, la construcción de un nuevo colegio y la reactivación del matadero

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, considera que los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2026 marcan un antes y un después para ... la ciudad, al contemplar inversiones que ascienden a cerca de 40 millones de euros y que, en su opinión, convierten las cuentas autonómicas en «el mayor presupuesto que ha tenido nunca la comunidad autónoma». Pizarro atribuye ese incremento a un «excelente trabajo en materia fiscal durante los dos últimos años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2 Extremadura registra un nuevo temblor
  3. 3 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  4. 4

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  5. 5 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  6. 6 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  7. 7

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  8. 8

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz
  9. 9 El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla
  10. 10 Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pizarro sostiene que el presupuesto regional de 2026 es «histórico» para Plasencia

Pizarro sostiene que el presupuesto regional de 2026 es «histórico» para Plasencia