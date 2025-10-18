Pizarro sostiene que el presupuesto regional de 2026 es «histórico» para Plasencia

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, considera que los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2026 marcan un antes y un después para ... la ciudad, al contemplar inversiones que ascienden a cerca de 40 millones de euros y que, en su opinión, convierten las cuentas autonómicas en «el mayor presupuesto que ha tenido nunca la comunidad autónoma». Pizarro atribuye ese incremento a un «excelente trabajo en materia fiscal durante los dos últimos años».

Si el presupuesto regional se aprueba, las inversiones previstas para Plasencia se distribuirán en varias anualidades y abarcan la transformación urbana, la recuperación del patrimonio, la educación y la atención sociosanitaria. Entre las intervenciones urbanísticas figura la humanización de la avenida Martín Palomino, la avenida de España y el tramo urbano de la carretera de Trujillo, con una inversión global de 14.343.572 euros que se ejecutará en tres ejercicios (720.514 en 2026; 6.170.476 en 2027; y 7.452.598 en 2028), una partida que el alcalde describe como la inversión más elevada jamás reflejada en unas cuentas regionales para la ciudad.

En el ámbito educativo, el presupuesto contempla el inicio de la construcción del nuevo colegio en las huertas de la Isla y recoge inversiones para centros de primaria, secundaria, formación profesional y formación universitaria, actuaciones que, según Pizarro, consolidan a Plasencia como «un referente educativo en el norte de Extremadura». La rehabilitación del patrimonio histórico también recibe atención en las cuentas, con la recuperación de la muralla y la iglesia de Santo Domingo y la creación de un nuevo espacio museístico que ampliará la oferta cultural y turística.

Matadero municipal

Por primera vez, los presupuestos autonómicos incorporan partidas para infraestructuras locales como el matadero municipal, con 200.000 euros destinados a su rehabilitación, y la Casa del Deán, que contará igualmente con 200.000 euros para su recuperación. Además, continúan proyectos iniciados en ejercicios anteriores: el nuevo puente sobre el río Jerte, que unirá la avenida del Valle con la circunvalación sur, dispone de 50.000 euros en 2026 para culminar el proyecto y realizar estudios geotécnicos, y de una reserva de 500.000 euros para el inicio de las obras en 2027; la reforma de la carretera de Trujillo incorpora una asignación de 35.000 euros para finalizar el proyecto. Desde 1992 no se construye un nuevo puente en la ciudad.

Las cuentas recogen también partidas dirigidas a reforzar la seguridad y la formación de los cuerpos locales, con 70.000 euros para la puesta en marcha de una galería de tiro de la Policía Local, y un notable impulso a la atención sociosanitaria: la reforma del Centro Sociosanitario suma más de 7,8 millones de euros en 2026 y 2,8 millones en 2027.

Pizarro destaca el volumen de la inversión y lo califica de histórico. Afirma que «ningún presupuesto autonómico ha reflejado un compromiso tan claro con Plasencia» y defiende que «este gobierno se ha tomado en serio las demandas históricas de nuestra ciudad y ha respondido con hechos». En ese sentido, hace un llamamiento a la responsabilidad política para que los grupos respalden las cuentas autonómicas, advirtiendo que «decir no a estos presupuestos es decir no al desarrollo de Extremadura y de Plasencia» y apuntando que cualquier voto en contra sería, a su juicio, un freno al desarrollo del territorio y de la ciudad.

El alcalde concluye que la aprobación de estas cuentas es imprescindible para avanzar en el desarrollo local, ya que, en su opinión, el presupuesto permite colmar gran parte de las demandas históricas de Plasencia y constituye «el primer paso de un camino que debe continuar» en favor del crecimiento y la mejora de los servicios municipales.