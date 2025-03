Pizarro reconoce la mala situación del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

La situación de la falta de oncólogos en el Hospital Virgen del Puerto llegó este viernes a la sesión plenaria del Ayuntamiento de ... Plasencia. Dos de los tres partidos de la oposición mantuvieron su preocupación por la reducción del servicio, pero sin embargo Vox acusó al PSOE de crear «alarma social». El grupo municipal socialista dijo hace unos días que «el servicio de Oncología va a desaparecer, ya que, de los tres oncólogos titulares del servicio, sólo va a quedar uno en plantilla. Y con un solo oncólogo, no se puede mantener el servicio. Y esto ocurrirá a partir de marzo».

Esa fue también la tesis de Unidas Podemos, que aseguró que «Plasencia solo tiene dos oncólogos, llegando incluso a haber solo uno durante el periodo vacacional. Estamos hablando de un servicio que engloba a toda el área de salud de Plasencia», al tiempo que rogó a Pizarro para que «el Gobierno regional ponga fin a esta situación».

Curiosamente, la concejala de Vox, Purificación Martín, se mostró mucho más beligerante con PSOE y Unidas Podemos que el propio alcalde de la ciudad, que reconoció la precariedad por la que atraviesa el hospital de la ciudad. Sin embargo, dirigió la responsabilidad hacia otro lado: «El desastre al que ha sido sometido el hospital Virgen del Puerto y el hospital sociosanitario en los años anteriores ha sido el desastre más absoluto. Ahora quieren buscar culpables en quienes no lo son».

Pizarro reconoció que «tenemos déficit de oftalmólogos, traumatólogos, oncólogos, anestesistas, internistas, ginecología, dermatólogos. ¿Eso es culpa del Gobierno que lleva seis meses? Es culpa de los que han gobernado ocho años, ocho años en los que han desmantelado la sanidad pública. El desmantelamiento se provoca a partir de ese momento y sobre todo en los últimos cuatro».

Siguiendo esta línea, Pizarro eximió de responsabilidad a la presidenta de la Junta y la consejera de Salud y Servicios Sociales: «La culpa no la tiene ni María Guardiola ni la consejera. De hecho, es un asunto que hablé el primer día que me reuní con ellas. Les transmití la preocupación de la comunidad con respecto a la falta de facultativos del Hospital Virgen del Puerto y también por la situación del sociosanitario. No solo hay carencia en oncología, sino en facultativos, enfermeros, auxiliares de enfermería y personal de servicios».

Pizarro señaló a la catalogación de puestos de trabajo para justificar la precariedad que atraviesa el hospital: «No hay más que verla. ¿Cuántos puestos están cubiertos? Ahora las necesidades son las mismas que teníamos hace tres años, que, cuando hubo concurso nacional, se fue el 50% de los 15 oftalmólogos. Y de los 15 traumatólogos no ha vuelto ni uno».

Pizarro no culpaba a los médicos de ejercer un derecho personal y profesional, pero sí a la administración regional de no prever el movimiento que provocan los concursos nacionales, como el que ha sucedido en el caso de los oncólogos: «¿Cuál es la obligación de la Administración? Preverlo. Si lo puedo prever, no hay déficit de médicos. Ahora seguramente cueste mucho más que si la previsión se hubiese hecho hace seis meses».

Reacción de la consejera

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, confirmó ayer la marcha de un oncólogo del área de salud de Plasencia, que solicitó su traslado a otra comunidad de forma voluntaria, con lo que la plantilla contará únicamente con dos de sus cinco plazas cubiertas.

Con el objetivo de que los usuarios de la zona no se vean afectados, se va a prestar colaboración desde el área de salud de Cáceres, con lo que «la asistencia no se va a ver mermada en ningún momento».

La titular de la sanidad extremeña quiso de esta forma enviar un mensaje de tranquilidad: «Nos preocupa por un lado cubrir esas plazas, en concreto tres, para lo cual estamos poniendo todos los esfuerzos posibles para que los pacientes reciban la asistencia en oncología en igualdad de condiciones que el resto de extremeños».

Para ello, se tratará al SES como «un único ente, y no como 8 reinos independientes de áreas». De tal forma, Cáceres va a dar apoyo a Plasencia, para que «los placentinos y los pacientes del área no se vean afectados por esta situación».

Según dijo, «es una situación sobrevenida y heredada, que el Ejecutivo regional pretende afrontar». En este sentido, y tras remarcar que el déficit» de profesionales afecta a todo el Sistema Nacional de Salud, ha indicado que el SES está dispuesto a contratar a «aquel oncólogo que venga», para lo cual ya se han realizado «contactos fuera de la comunidad».