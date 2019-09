Pizarro reclama a Vara que licite ya la segunda fase del desdoblamiento El alcalde y directivos del barrio, delante del colegio público de San Miguel. :: David palma El alcalde asegura que «la irresponsabilidad de la Junta, que no sabe controlar su déficit, está frenando nuestro desarrollo» ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 08:26

Por segunda vez y con más contundencia que cuando lo hizo la pasada primavera. El alcalde, Fernando Pizarro, reclamó ayer al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que saque a licitación ya la segunda fase del desdoblamiento. Una obra que supondría la construcción de un vial de conexión, de unos dos kilómetros de longitud, entre la A-66 y la circunvalación sur.

Esta actuación, la infraestructura más importante que reclama Plasencia junto con la reforma de Martín Palomino, quiso recordar ayer el alcalde, tiene un plazo de ejecución de quince meses y una inversión de siete millones de euros, dividida en tres anualidades.

Las cuentas regionales de este año incluyen una partida de 500.000 euros, pero a falta de tres meses para que finalice el año, «la obra sigue sin licitarse, a pesar de que cuenta con los informes de Medio Ambiente y la Confederación precisos», aseguró Pizarro. «Nos dicen que siguen recabando informes pero esto es una película; sabemos de buena tinta que ya los tienen».

Consenso para el día 7

Según el alcalde, «la Junta no ha ejecutado hasta el momento más del 20% de lo previsto en obra pública; la está frenando para que no suba el déficit». Una decisión que perjudica a Plasencia a juicio de Pizarro, «porque esta irresponsabilidad por parte de la Junta, que no sabe controlar su déficit, está frenando nuestro desarrollo y nosotros, los ayuntamientos, no tenemos la culpa de que la Administración regional no controle sus deudas».

La licitación de la segunda fase del desdoblamiento será uno de los asuntos que el alcalde trasladará a Vara en la reunión que ambos mantendrán el próximo día 7 de octubre, según anunció ayer el primer edil placentino en la visita que realizó al barrio de San Miguel.

Pizarro quiere entregar en ese encuentro al presidente un documento con las principales reivindicaciones de Plasencia, más allá del desdoblamiento, y quiere que ese escrito esté consensuado con los grupos de la oposición.

Por eso, después de un primer encuentro, los portavoces de los grupos políticos con representación municipal mantendrán otro el próximo 4, tras la sesión plenaria prevista para ese día, para cerrar el escrito en el que se plasmarán las necesidades que tiene la ciudad y cuya solución depende de la Junta. Y en este documento, según avanzó ayer el Pizarro, aparecerán la reforma del matadero, la ampliación del campus y la mejora de los recursos sanitarios, entre otros.