Pizarro rechaza la moción del PSOE y se niega a cobrar en los parkings municipales

Los aparcamientos municipales –el de La Isla, Eulogio González y Velázquez- no serán de pago. Es lo que proponía el grupo socialista, que perseguía ... un triple objetivo: «En primer lugar, se pagaría su mantenimiento sin que las arcas del Ayuntamiento sufrieran. En segundo lugar, se conseguiría crear empleo estable. Nuestros cálculos nos dicen que se podrían llegar a contratar entre 10 y 15 personas para atender las necesidades de todos los parkings. En tercer lugar, el cobro por el uso conseguiría el efecto parking disuasorio, evitando que plazas de estos parkings se conviertan en plazas ocupadas constantemente».

A la hora de presentar esa moción a la consideración del pleno, por vía de urgencia, la propuesta ha sido descartada por los votos del PP. «Simplemente, no estamos de acuerdo. Ya está. No estamos de acuerdo», decía de forma tajante Fernando Pizarro. «Es mi modelo: no cobrar. El suyo, el del PSOE, es cobrar, subir impuestos. Por eso no vamos a votar la urgencia», señalaba el alcalde.

Pizarro explicaba que «en esos aparcamientos aparca mucha gente que vive en el entorno. Es una zona cercana al casco histórico y hay un déficit de aparcamientos. Para eso se hicieron esos aparcamientos, así que no vamos a cobrarlos» y sentenciaba que, «además de la carga impositiva que tienen los ciudadanos, no vamos a hacer que también la tengan por aparcar».