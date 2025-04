Pizarro rechaza enfrentarse a Guardiola por la inversión de los presupuestos regionales en Plasencia

Era inevitable que sucediera. El debate en torno al borrador de los presupuestos regionales para 2024, y las partidas reservadas para Plasencia en materia de ... infraestructuras, acabó llegando a la sesión plenaria del Ayuntamiento. Lo hizo de forma breve, pero intensa.

El PSOE volvió a exponer, al igual que hizo días atrás en un comunicado, que solo hay «calderilla para Plasencia». En aquella nota de prensa, dijo que las partidas más importantes son «los restos de tres proyectos iniciados por el PSOE en años anteriores (reforma del sociosanitario, reforma de San Francisco y reforma del CAMP Valcorchero)» y que el proyecto de los presupuestos regionales demuestran «la poca influencia de Pizarro con María Guardiola y la enemistad manifiesta entre ambos».

Alfredo Moreno, portavoz socialista, interpeló otra vez a Fernando Pizarro y el alcalde recogió el guante: «Hablaré de los presupuestos de la Junta y no tendré pelos en la lengua, evidentemente. No como ustedes, que habitualmente defienden a sus partidos en el Gobierno. Nosotros, sin embargo, en 12 años, con prudencia, hemos dicho las cosas como considerábamos que las teníamos que decir. Y lo haremos cuando el presupuesto avance, porque todavía faltan las enmiendas, en las que ustedes participan. Ahí se retratarán también».

Pizarro quiso dejar claro que el balance lo hará una vez que los presupuestos se haga realidad: «Entonces será cuando nosotros tengamos que decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o si nos gustaría recibir más». Y también, desechó la posibilidad de que la inversión en Plasencia implique una batalla dialéctica con la presidenta de la Junta.

«Tranquilidad. No se sulfuren ustedes. Porque si lo que quieren es que yo me enfrente a María Guardiola, tampoco lo van a tener. Primero, por lealtad a mi partido. Pero también, por lealtad a la institución. Es lo que he hecho siempre. Y hablaré siempre, siempre, diciendo la verdad. Al menos, lo que yo considere justo», finalizaba diciendo el alcalde de Plasencia.