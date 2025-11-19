Pizarro pospone la decisión sobre el futuro de Isa Blanco hasta después del 21-D La actual concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad ha sido incluida en la lista de María Guardiola para las elecciones autonómicas

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, afirmó ayer que la decisión sobre el futuro de la concejala Isabel Blanco en el equipo de gobierno municipal no se tomará hasta después de conocer los resultados de las elecciones a la Asamblea de Extremadura del próximo 21 de diciembre. Blanco, actual edil de Deportes, Inclusión y Diversidad, ocupa el puesto 13 en la lista de María Guardiola, lo que hace muy probable que obtenga un escaño.

Pizarro, que se mostró «feliz» por la inclusión de su concejala en las listas de Guardiola, eludió concretar si Blanco compaginará ambos cargos o, por el contrario, renunciará a su acta de edil para centrarse en su labor como diputada autonómica. El regidor municipal subrayó que la determinación final se adoptará «en coordinación con el partido a nivel regional» para ver «cuál es la estrategia política más necesaria».

«En principio, vamos a esperar al 21 de diciembre al resultado. Luego, una vez que ya se conforme la Asamblea de Extremadura y tome posesión, para no adelantar acontecimientos, ya veremos», manifestó Pizarro, que añadió que el partido deberá transmitir las directrices sobre si los cargos públicos con responsabilidades en otras administraciones pueden compatibilizarlas o deben dedicar su tiempo completo a la Cámara regional.

El alcalde ensalzó la figura de Isabel Blanco, a la que definió como una mujer «responsable, con mucho sentido común y con el carácter suficiente para afrontar las dificultades». Destacó su labor al frente de áreas «no fáciles» durante los últimos seis años, que han convertido a Plasencia, en su opinión, en «una ciudad modelo» en materia de respeto, justicia y libertad, especialmente en el ámbito de la diversidad, una tarea que, recordó, asumió «casi voluntariamente».

Pizarro se mostró convencido de que Blanco será una «voz autorizada» en la Asamblea para defender los intereses de Plasencia y del norte de Extremadura. La concejala, que llegó al Ayuntamiento como independiente en 2019 y ahora ya es afiliada del PP, ha pasado en seis años de no tener experiencia política previa a ser futura diputada regional.