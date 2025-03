Pizarro pide a Araplasa que el plan de bacheo sea «lo antes posible»

Jueves, 15 de febrero 2024, 07:48 Comenta Compartir

La junta de gobierno aprobó el 2 de febrero el contrato para la rehabilitación del firme, de calles y de avenidas y plazas de Plasencia, en su campaña de 2024. Son 170 baches. La mejor oferta fue la de Araplasa, de 27.346 euros IVA Incluido. Sin embargo, los trabajos no han comenzado. «La empresa tiene sus tiempos, pero le hemos dicho que por favor empiece lo antes posible. Justo esta semana ha llovido a cántaros y lloviendo no se puede ni bachear ni asfaltar. Creo que no tardará mucho », decía el alcalde.