Pizarro: «Yo pago la deuda del Sepei a cambio de inversiones en la ciudad»

El Ayuntamiento presentará un recurso judicial para evitar tener que pagar las derramas de los últimos años que la Diputación le reclama por el consorcio del Sepei, por el servicio de bomberos.

«No podemos asumir más gastos y menos cuando no sabemos para qué son, a qué se deben las derramas», señala el alcalde, Fernando Pizarro. «La realidad es que entre Cáceres y Plasencia pagamos todo el servicio del Sepei en la provincia y esto no puede seguir siendo así».

Por eso, el Ayuntamiento recurrirá a los tribunales y, por eso también, no ha recogido en los presupuestos aprobados para 2019 la partida a la que supuestamente debe hacer frente este año por el consorcio. «Yo pago la deuda que tenemos, pero a cambio quiero inversiones; en realidad, no pido más que el mismo trato que la Diputación da al resto de municipios de la provincia», añade el alcalde.

Desde su punto de vista, «los acuerdos tienen que ser de dos partes» y la Diputación reclama derramas pero ignora las peticiones de inversión que le plantea el Consistorio placentino. «Hemos solicitado el vial de las huertas, que cuesta 1,5 millones de euros y que, por tanto, no es nada extraordinario; pero seguimos sin respuesta». Por eso, Plasencia no pagará más a la Diputación por el Sepei hasta que ambas instituciones se reúnan, negocien y alcancen acuerdos que conlleven inversiones en la ciudad del Jerte. «Nosotros no podemos asumir más gastos», insiste Fernando Pizarro.