Pizarro ofrece ubicar la nueva sede de Santa Elena en las huertas de La Isla

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha planteado la posibilidad de que la futura sede de la asociación vecinal de Santa Elena se ubique ... en la zona de las huertas de La Isla, una vez que se inicie el proyecto de humanización de la avenida del Valle y la construcción del nuevo colegio.

Pizarro dio a conocer esta propuesta durante su tradicional visita previa a las fiestas del barrio, que hoy se cierran a media tarde tras animación musical, paellada y actividades infantiles. Explicó que se estudia la venta de un solar público con la condición de que el futuro edificio reserve un espacio destinado a sede vecinal. La parcela permitiría ampliar la zona de influencia de la asociación hasta la avenida del Valle.

Mientras eso llega, los representantes del barrio pidieron que se acondicione la actual sede. También solicitaron la mejora de la señalización horizontal en las calles, la reparación de la escalera de acceso a la avenida de la Vera desde la sede y la ampliación de la zona de carga y descarga, con el fin de compensar la supresión de plazas de aparcamiento al comienzo de la avenida de la Vera para facilitar el paso de los nuevos autobuses.