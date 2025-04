Pizarro mantiene las reivindicaciones históricas ante el gobierno de Guardiola

La aprobación de los presupuestos regionales para 2024 afronta su recta final y los grupos municipales ya han remitido las enmiendas parciales para tratar ... de velar por los intereses de la ciudad. A falta de saber el contenido previo de las mociones, el discurso de los portavoces es muy similar al de años anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, los roles están cambiados, coincidiendo con la mutación de color político en la presidencia de la Junta de Extremadura.

Hasta hace poco, era Fernando Pizarro el que decía que la Junta dejaba «migajas» en la ciudad, por ejemplo, al reducirse las cuantías de las inversiones en Martín Palomino. Ahora es el portavoz socialista Alfredo Moreno el que dice que solo hay «calderilla» para Plasencia. Señaló que las partidas más importantes son «los restos de tres proyectos iniciados por el PSOE en años anteriores (reforma del sociosanitario, reforma de San Francisco y reforma del CAMP Valcorchero)».

Los grupos parlamentarios de la Asamblea tienen hasta el 3 de enero para presentar enmiendas parciales a un proyecto presupuestario dotado con 8.127 millones de euros, 346 millones más que este ejercicio. Según el calendario del Parlamento, el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos al proyecto de ley se celebrará el 1 y 2 de febrero, cuando las cuentas se aprobarán previsiblemente.

Todavía falta un mes para confirmar si la partida presupuestaria aumenta para Plasencia. De momento, el grupo de Unidas Podemos ha pedido al acalde que siga velando por las reivindicaciones históricas de la ciudad. Ahí se encuentran, como Pizarro enumeró hace un par de años, el desarrollo de suelo industrial, la reforma y puesta en funcionamiento de nuevo del matadero, un nuevo vial de acceso al Hospital y construcción de viviendas sociales en Plasencia y San Gil.

«Como todas las personas que estamos aquí, queremos lo mejor para Plasencia. Se están desarrollando las enmiendas parciales en los presupuestos regionales y hay reivindicaciones históricas en esta ciudad que ustedes han presentado en otras ocasiones que no se ven reflejadas en estos presupuestos», decía Mavi Mata, portavoz de Unidas Podemos.

En una intervención en el último pleno, Mata rogó que «hicieran lo posible para que sus compañeros en la Asamblea de Extremadura aprueben estas enmiendas parciales para Plasencia. Son reivindicaciones justas e históricas para nuestra ciudad y para el norte de Extremadura. Esperamos que por fin se puedan desarrollar y poner en marcha».

Fernando Pizarro remitió el pasado 27 de diciembre las enmiendas del equipo de gobierno al grupo popular. Según dijo, «son las mismas que hemos presentado anteriormente, con algunos cambios de cuestiones que son importantes».

El acalde de Plasencia reconoció que aspira que «se atiendan; si no completamente, un tanto por ciento importante. A la espera estaremos. Desde luego, no me faltará en ningún caso el trabajo y el empeño para que esto sea así».