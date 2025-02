Pizarro no intervendrá en el conflicto en la asociación de vecinos de San Miguel

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Viernes, 16 de agosto 2024, 07:36 Comenta Compartir

Ya hace cinco meses que casi un centenar de vecinos se concentraron en la calle de la sede vecinal del barrio de San Miguel ... para exigir a su presidente, Jaime Collado, una asamblea en las que se mostraran las cuentas de la asociación y que, igualmente, permitiera hacerse socios a todos aquellos que lo desearan. Según decían los firmantes, eso no había sido posible por «la falta de voluntad del presidente, ya que no admite socios o no está en las citas concertadas en el momento acordado para ello». Unos días después, repitieron esa concentración a pies del ayuntamiento.

Ese escenario no ha cambiado sensiblemente cinco meses después, por mucho que los firmantes hayan interpelado a la mediación del equipo de gobierno o hayan amenazado con explorar las vías judiciales. La única novedad que ha arrojado el caso en los últimos días es que se ha debatido en la última sesión plenaria. Sucedió a raíz de una intervención de Mavi Mata, que preguntó a Fernando Pizarro por qué no ha intervenido «conociendo las presuntas malas gestiones de dinero público del presidente de la Asociación de Vecinos de San Miguel, conociendo la situación de un número grande de vecinas y vecinos que quieren entrar en esa asociación y a los que no se les permite el acceso y conociendo la falta de democracia interna de esa asociación, que no está convocando en tiempo y forma las asambleas correspondientes». La portavoz de Unidas Podemos dijo no entender cómo el alcalde «sigue consintiendo que esa asociación, que ha sido expulsada de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, siga gestionando un edificio municipal es propiedad del Ayuntamiento y que tiene un presidente que está dificultando la participación ciudadana en esas instalaciones municipales y que dirige una asociación que ha tenido deudas con el Ayuntamiento y que, por tanto, no ha podido recibir más subvenciones públicas ya que no ha pagado ni justificado las subvenciones públicas de dinero público anteriores». Pizarro respondió que el problema debe encontrar solución en los trámites que marcan los estatutos de la asociación: «No soy muy intervencionista, especialmente en lo que respecta a las asociaciones. Eso ya sucedió en la crisis de Aoex hace unos años por cuestiones internas, pero en ningún caso intervenimos para nombrar a una presidenta o presidente. En las asociaciones de vecinos intentamos hacer exactamente lo mismo». Los firmantes denunciaron que Pizarro se había negado a recibirles en su día, algo que desmintió el primer edil: «Tanto la concejala de Distritos como yo nos hemos reunido con gente del barrio de San Miguel. Yo, la última vez, con una persona a la que llamé a tal efecto y a la que le trasladé precisamente cuál era el itinerario en virtud de los estatutos. La concejala hizo lo propio antes que yo, incluso, reuniéndose con este conjunto de personas para recoger su sentir. Yo le pedí a esa persona en cuestión que intentara por todos los medios que promuevan una asamblea. Creo que la mejor fórmula para todos es que haya una asamblea y que sean los propios vecinos los que, dándoles toda nuestra ayuda y respaldo, voten a su presidente». Sobre las subvenciones no justificadas, es algo en lo que incurren muchas asociaciones de la ciudad, «de vecinos y de no vecinos».

