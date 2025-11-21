HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las asociaciones reciben las llaves de las aulas en la Alcaldía. AYTO

Pizarro entrega las llaves del antiguo colegio San Miguel a los colectivos

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, entregó ayer las llaves del antiguo Colegio San Miguel a representantes de una decena de asociaciones locales, culminando así el proceso de cesión del espacio para su uso como nueva sede de estos colectivos.

El acto, celebrado en el despacho de Alcaldía, supone el inicio del traslado de las entidades al edificio, cuya gestión ha pasado recientemente a manos del Consistorio tras completarse la cesión por parte de la Junta de Extremadura. «Hoy damos un paso importante para que este edificio vuelva a tener vida y se convierta en un lugar útil para los placentinos», señaló Pizarro, que destacó la necesidad de ofrecer «espacios dignos» a quienes sostienen la actividad social de la ciudad.

Entre los colectivos que estrenarán sede se encuentran asociaciones del barrio de San Miguel –como el club de fútbol, el grupo Scout Flor Roja o la asociación de mujeres– y entidades de carácter social, sanitario y cultural, entre ellas Aunex, Ascapas, Grupo Chispa, Cruz Roja, Fundación ECCA, la asociación de Esclerosis Múltiple y Párkinson, Canal Extremadura, la Asociación Astronómica Mintaka y la Fundación Vicente Ferrer.

El Ayuntamiento subrayó que la ocupación del inmueble «evita que quede vacío» y permitirá transformarlo en un «centro vivo y al servicio de la ciudadanía». El traslado de las asociaciones se llevará a cabo de manera progresiva en las próximas semanas.

