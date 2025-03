Pizarro dice que «nos creemos cero lo que nos diga el ministro»

Viernes, 16 de febrero 2024, 07:41 Comenta Compartir

Fernando Pizarro también se ha pronunciado sobre la visita del ministro de Transportes la semana pasada a Extremadura y sobre la ausencia de mención a los grandes proyectos de la ciudad, ya sea el del estudio informativo de la nueva estación del AVE o ya sea el de la remodelación de la avenida Martín Palomino.

«De cualquier visita de cualquier ministro nos creemos cero de lo que nos digan. Si hubiese hablado de Martín Palomino, también le hubiésemos creído cero. Han venido en tantas ocasiones a hablarnos del tren, de las comunicaciones, de Martín Palomino… que somos muy escépticos sobre el mensaje que nos quieran trasladar desde el Gobierno central», decía el alcalde de la ciudad hace unos días.

Pizarro fue un paso más allá y no dio trascendencia a la ausencia de esos dos proyectos en la agenda: «Lejos de lo que me diga el ministro, que no me lo iba a creer, yo creo que el itinerario es ese: tener el proyecto, que no creo que tarde mucho».

Sobre la licitación frustrada para llevar a cabo el estudio informativo de la nueva estación de alta velocidad, el primer edil reconoció que «es un revés porque llevará más tiempo. En este caso, tendremos que tener un poco más de paciencia».

Pizarro cree que el Ministerio de Transportes volverá a sacar ese proyecto a licitación: «Aspiro a que, con más tiempo y con más publicidad, haya alguna empresa que pueda redactar ese estudio que es tan importante para saber dónde va a estar ubicada la estación».