Pizarro culpa al PSOE por la suspensión del Festival de Música y Gastronomía

Hace una semana, el PSOE denunció que Plasencia no va a acoger el Festival de Música y Gastronomía que se estrenó el año pasado ... y que quería tener vocación anual. Para la segunda edición, los presupuestos regionales habían aprobado una partida presupuestaria de 50.000 euros, pero hace unos días se conoció que el festival «se ha aplazado al año que viene; se hará y se está buscando la mejor fecha para ello», según la Junta.

«Queremos saber qué tiene que decir Fernando Pizarro sobre este desprecio del gobierno de María Guardiola tan evidente a la actividad cultural de Plasencia y a la actividad económica del sector hostelero y turístico de la ciudad», decía el PSOE.

El alcalde ya se ha pronunciado al respecto y ha adjudicado al anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara toda la responsabilidad de que ese festival no se vaya a celebrar a pesar de tener 50.000 euros dedicados para ello.

«Se han ido sin licitarlos. En mayo, el festival no estaba licitado. Y un festival con una cuantía de 50.000 euros requiere siempre un procedimiento administrativo que dura por lo menos seis meses. Hay que licitarlo, adjudicarlo... No habían hecho nada», decía Pizarro.

El alcalde reconocía que había mantenido una conversación con la nueva Directora General de Turismo, donde le dijo que no había tiempo para licitar el festival antes de final de año. «Cuando toma posesión y ya se hace a la idea de lo que tiene... en septiembre... me dice «Fernando, es que esto no está licitado y a mí no me da tiempo a licitarlo. ¿Qué hacemos?» Yo le manifesté que, ya que ese dinero va a ser para Plasencia, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ponernos de acuerdo para ver dónde se puede invertir y sacar el máximo provecho y no tirar por la papelera 50.000 euros como hicieron los socialistas el año pasado».

En este sentido, Pizarro criticó la trascendencia que tuvo la primera edición: «¿Qué me va a decir el PSOE? Además, si en palabras de los propios técnicos del Palacio, el festival fue un desastre en cantidad de visitantes. Como no estaba promocionado, no fue ni Perry Mason».

El último en pronunciarse ha sido Altup (Hoteles y alojamientos turísticos), en sintonía con el grupo municipal del PSOE: «Lamentamos profundamente que la primera decisión en materia cultural y turística del gobierno de María Guardiola, después de llevar cuatro meses en el gobierno, sea eliminar el festival (...), que supuso romper un vacío de más de 25 años sin promover la Junta de Extremadura un nuevo festival en la ciudad de Plasencia».