Pizarro convoca a empresarios y vecinos y el PSOE le pide que no manipule a los placentinos La ciudad ampliará a 50 sus conexiones a partir del 19 de julio

ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 28 de junio 2022, 12:28

La cita es mañana miércoles a las 20.30 horas en el Ayuntamiento. El portavoz municipal del PP, José Antonio Hernández, ha anunciado la esperada convocatoria del Consejo Económico y Social, en el que están representados empresarios, vecinos, sindicatos y grupos políticos, para analizar la situación ferroviaria de Plasencia y acordar actuaciones. La reunión llega despues de que el alcalde, Fernando Pizarro, haya declarado que «es hora de pasar a la acción» tras conocerse que el tren rápido extremeño no tendrá parada en la ciudad y que, por tanto, para subirse al mismo habrá que ir al apeadero de Monfragüe. «Cuando nos pisan, tenemos que levantar la voz cuando menos», ha insistido esta mañana Hernández.

Lo ha hecho después de que el PSOE haya pedido al alcalde que «no manipule a los placentinos ni les haga enfrentarse a otras localidades de la región y a otras instituciones». Los concejales Alfredo Moreno y Cristina Corral han acusado a Pizarro de manipular con sus declaraciones a los ciudadanos, porque a partir del 19 de julio, como ha informado Renfe, las conexiones ferroviarias de la ciudad pasarán de las 27 actuales hasta las 50, «y se podrá ir y venir en el día a Mérida, aunque el alcalde dice que no», ha señalado Moreno, y en cuanto a Madrid, «los trenes pasarán de los cuatro actuales, dos por cada sentido, a seis».

Las cuatro reivindicaciones

Lo que no cambiará, ha reconocido el portavoz socialista, es que el tren rápido no parará en Plasencia. «No hasta que esté electrificada la línea; después algunos pararán y otros no; pero esto es lo que ha negociado y pactado el alcalde». Y ha recordado que frente a la opción que estuvo sobre la mesa con el último gobierno socialista de construir una estación en la zona de Retortillo, con parque empresarial incluido, «y una inversión de 21 millones de euros, Pizarro ha querido una inversión de cuatro millones en una estación que es un fondo de saco».

Frente «a la mentalidad de pueblo del PP», el PSOE propone «apostar por el desarrollo de la ciudad y para eso vamos a trabajar». Por el momento con la presentación de una moción al próximo pleno con cuatro reclamaciones a Junta y Gobierno: la terminación de la EX-A1 hasta la frontera lusa, la construcción de una estación en la zona de Retortillo «para poder acceder a todos los trenes, que es lo que queremos y no solo a unos pocos», transporte público desde la ciudad hasta la futura nueva estación y la recuperación de la línea férrea hasta Salamanca.

A juicio del PSOE, el desarrollo y progreso de Plasencia pasan por mejorar sus comunicaciones y crear suelo industrial, las dos principales carencias en la actualidad. «Y a eso nos vamos a dedicar», ha garantizado Alfredo Moreno, tras reconocer que «ha sido un error» inaugurar desde Plasencia la línea de alta velocidad, «porque ha creado confusión entre los ciudadanos, porque no se ha explicado bien lo que hay». Porque ese día, el pasado jueves, nadie dijo que el tren rápido no volvería por el momento ni a salir ni a entrar en esa estación.