Pizarro: «Está claro que la empresa de los pabellones ha incumplido los plazos» El alcalde visitó el nuevo parque de Monfragüe, que se dedicará al doctor Luis Lomo. :: david palma El alcalde reitera que quiere trasladar la escultura de Ansano «a un nuevo espacio en consenso con su autor» ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Miércoles, 9 octubre 2019, 08:38

Los problemas comenzaron la pasada primavera y desde entonces no se han hecho más que agudizar. La realidad es que, esté o no técnicamente parada, la obra de los pabellones militares no avanza. «Está claro que la empresa ha incumplido los plazos», confirmó ayer el alcalde, Fernando Pizarro.

Sin embargo, y a pesar de ello «no basta con saberlo para rescindir un contrato», como ha pedido el PSOE, «que parece que tiene poco conocimiento del procedimiento a seguir, porque rescindir un contrato es una cuestión muy compleja, ya que los pliegos de condiciones garantizan los derechos de ambas partes», señaló ayer el alcalde.

Por eso, agregó, «hemos empezado el procedimiento administrativo que marca la ley». Según detalló, una inspección para ver si se están cumpliendo los contratos y se está pagando a trabajadores y proveedores, un requerimiento para que se cierre el edificio y la elaboración de un informe que concrete los incumplimientos, «para que en base a estos podamos actuar». Este informe ya está hecho «y ahora se decidirá si los incumplimientos justifican una sanción económica a la empresa o la rescisión del contrato».

Por otro lado, el alcalde reiteró ayer su apuesta por trasladar la obra 'Escena 3', de Antonio Morán, a un lugar distinto a la plaza de Ansano, donde se instaló en 2011. Pizarro, que realizó estas declaraciones en la visita que hizo al Pilar, con motivo de las fiestas del barrio, garantizó que no tiene ningún enfrentamiento con el autor, «no es una cuestión personal», pero mantuvo su apuesta por llevar la obra «a otro escenario de exterior donde esté más protegida en consenso con el autor». También aseguró que «no tengo dinero para arreglarla, los 12.000 euros que costaría, según el único presupuesto que tengo de los técnicos municipales, pero si el autor tiene otro, que me lo presente». Por último, el alcalde recordó que «Antonio Morán no me ha pedido ninguna reunión, aunque las puertas de mi despacho siempre están abiertas, y yo no respondo nunca a manifestaciones de protesta, a ese estímulo», en alusión a la última protesta protagonizada por el autor la pasada semana en el transcurso del acto de entrega del premio Obra Abierta 2019 de la Caja.